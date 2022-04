Troben microplàstics a la sang humana per primera vegada en la història

La contaminació per microplàstics s'ha detectat a la sang humana per primera vegada a la història, i els científics van trobar les partícules diminutes en gairebé el 80% de les persones analitzades. El descobriment mostra que les partícules poden viatjar pel cos i poden allotjar-se als òrgans. L'impacte en la salut encara és desconegut. Però els investigadors estan preocupats perquè els microplàstics causen mal a les cèl·lules humanes a les proves de laboratori i ja se sap que les partícules de contaminació de l'aire ingressen al cos i causen milions de morts prematures a l'any.





Sang mitjançant un microscopi @unsplash





Enormes quantitats de deixalles plàstiques s'aboquen al medi ambient i els microplàstics ara contaminen tot el planeta, des del cim del Mont Everest fins als oceans més profunds. Ja se sabia que les persones consumien les diminutes partícules a través dels aliments i l'aigua, a més d'inhalar-les, i s'han trobat a la femta de nadons i adults.





Els científics van analitzar mostres de sang de 22 donants anònims, tots adults sans, i van trobar partícules de plàstic en 17. La meitat de les mostres contenien plàstic PET, que es fa servir comunament en ampolles de begudes, mentre que un terç contenia poliestirè, que es utilitza per envasar aliments i altres productes. Una quarta part de les mostres de sang contenien polietilè, del qual es fabriquen les bosses de plàstic.





" El nostre estudi és la primera indicació que tenim partícules de polímer a la sang; és un resultat innovador" , ha explicat a The Guardian el professor Dick Vethaak, ecotoxicòleg de la Vrije Universiteit Amsterdam als Països Baixos. “Però hem d'estendre la investigació i augmentar les mides de mostra, la quantitat de polímers avaluats, etc.” Ja s'estan fent més estudis per part de diversos grups, va dir.





"Certament és raonable estar preocupat", ha afirmat Vethaak. “Les partícules hi són i són transportades per tot el cos. També sabem que, en general, els nadons i nens petits són més vulnerables a l'exposició a substàncies químiques i partícules. Això em preocupa molt”, lamenta.





La nova investigació es publica a la revista Environment International i va adaptar les tècniques existents per detectar i analitzar partícules tan petites com 0,0007 mm. Algunes de les mostres de sang contenien dos o tres tipus de plàstic. L'equip va fer servir agulles de xeringa d'acer i tubs de vidre per evitar la contaminació, i va analitzar els nivells de fons de microplàstics utilitzant mostres en blanc.