VÍDEO: Un tiktoker grava el moment terrorífic en què gairebé mor mentre viatjava en globus

Nick, un jove tiktoker, ha compartit en aquesta xarxa social un vídeo de l'angoixant moment que van patir ell i els seus acompanyants quan el globus aerostàtic en què volaven es va accidentar.





Era la primera experiència en globus de Nick i tot anava perfecte fins que un fort vent els va fer caure bruscament a terra, ja que el professional que el manejava va perdre el control del globus.





Afortunadament, el globus estava aterrant quan va començar a bufar fort el vent. Per tant, l'impacte contra el terra no va ser tan fort com podria haver estat de trobar-se més amunt.





“Prepareu-vos! Agafeu-vos tots, romangueu a la cistella, a la cistella amb mi. Agafeu-vos!”, se sent al vídeo. Afortunadament, tots els ocupants estan bé.