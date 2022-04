El PP proposarà a Colau que Kíev sigui la ciutat convidada a les festes de la Mercè 2023

El president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou @ep





El grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona proposarà al Govern d'Ada Colau a la comissió de Drets Socials de dimarts que Kiev (Ucraïna) sigui la ciutat convidada a les festes de la Mercè 2023.





També demanarà que s'elaborin "amb caràcter d'urgència" informes de mobilitat i gestió del trànsit al túnel de Glòries per valorar i aplicar solucions alternatives, ha explicat aquest dijous.





La formació també preguntarà al Govern municipal quines accions està duent a terme per millorar la seguretat de les motos a Barcelona, després que diferents entitats es queixessin de poca seguretat a diferents punts de la ciutat, segons els populars.





Així mateix, demanarà un pla de millora per a les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) i que es millorin els "dèficits" amb què assegura que es troben les persones amb diversitat funcional per accedir als webs municipals.





També insistirà en l'"augment preocupant dels delictes sexuals" a Barcelona i demanarà explicacions sobre dades de criminalitat a la ciutat, a més d'instar a l'Executiu local que reclami a l'Estat les transferències de capital per import de 120 milions d'euros, pressupostats al any 2021 per a inversions socials.