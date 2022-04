Els barris més rics i més pobres de Catalunya

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicat aquesta setmana un Índex Socioeconòmic Territorial (IST) de Catalunya i un altre de Barcelona ciutat. Una mena de radiografia que permet veure quina és la situació dels diferents barris, classificant-los de més ric a més pobre, tenint en compte diferents variables.

Cal apuntar que l'Idescat publica cada any aquest informe i el divideix en agrupacions censals. A més, valora sis característiques socioeconòmiques dels ciutadans

. Entre elles, dues sobre la situació laboral, dues sobre el nivell educatiu, una altra d'immigració i una més sobre la renda. Així, valora per exemple la taxa d'atur dels habitants del barri, el sou mitjà o si han cursat estudis postobligatoris o no.

QUIN ÉS EL BARRI MÉS RIC DE BARCELONA?







Jardins del Doctor Roig i Raventós del barri de Les Tres Torres /@Ajuntament de Barcelona



Jardins del Doctor Roig i Raventós del barri de Les Tres Torres /@Ajuntament de Barcelona

Fent esment a l'índex de Barcelona , l'Idescat ha conclòs que Les Tres Torres és el que encapçala la llista de Barcelona . Per conèixer-lo una mica millor, podem dir que les Tres Torres està situat al districte de Sarrià Sant-Gervasi i s'estén per sobre de la Diagonal de Barcelona fins al passeig de la Bonanova.







"Les Tres Torres va néixer com a tal entre el 1901 i el 1903. Es tractava d'una zona a la perifèria de Sant Gervasi, a prop del límit amb el terme municipal de Sarrià, i que acollia el seu cementiri. Es va començar a urbanitzar per iniciativa d'uns veïns de Sants (els germans Romaní i Climent Mas). Van ser ells els que van construir tres torres, una per a cadascun, en uns terrenys de l'heretat Nena Cases”, expliquen des del consistori de la ciutat.

Sobre les estadístiques ofertes per l'Idescat, cal apuntar que en aquest barri hi treballen el 64,8% de les persones i aquestes tenen una renda mitjana de 30.516 euros anuals. A més, només l'1,8% dels treballadors són de baixa qualificació i més del 95% dels habitants de més de 20 anys tenen bons estudis. En concret, des de l'Idescat apunten que tan sols el 4,3% de les persones grans d'aquesta edat que viuen a les Tres Torres tenen estudis baixos. També afegeixen que únicament el 5,9% dels joves del barri no han cursat estudis postobligatoris.

QUIN ÉS EL BARRI MÉS POBRE DE BARCELONA?

D'altra banda, a la part final de la classificació trobem Ciutat Meridiana, considerat per l'Idescat el barri més pobre de la Ciutat Comtal . En aquest cas, indiquen que només té feina el 53,4% de la gent del barri i la renda mitjana –recordem que la de les Tres Torres era de 60.516 euro anuals– és de tan sols 8.121 euros a l'any.

En aquest cas parlem d'un barri de la perifèria. És un districte de Nou Barris i els terrenys en què es troba van formar part, antigament, del que va ser la quadra de Vallbona, pertanyent al municipi de Sant Andreu de Palomar. També són al final de la llista Trinitat Vella i la Maria del Prat Vermell .

QUINA ÉS LA RADIOGRAFIA DE CATALUNYA?

A més d'estudiar els barris de Barcelona, des de l'Idescat han fet la mateixa valoració, però de tot el conjunt català. Així doncs, han determinat que Les Tres Torres és el barri més ric de tota la comunitat , no només de la Ciutat Comtal, amb un IST de 137,5. El segueixen Can Castelló, Modolell i Can Ballescar de Barcelona amb un IST de 135,8; i Parc Central – el Colomer, – Pla de la Pagesa – Can Majó de Sant Cugat del Vallès amb un IST de 135,1.

Per contra, el Nucli Urbà Nord de Salt (Girona) amb IST 34,3; Fons Alt de Santa Coloma de Gramenet amb IST 51,7 i Sant Roc-Oest de Badalona amb IST 52 són els que tenen un nivell socioeconòmic més baix de tot el territori català.







En concret, cal apuntar que s'han valorat un total de 853 zones censals i s'han observat àmplies diferències entre les unes i les altres. Les més riques són a Barcelona i a Sant Cugat, apunten des de l'Idescat. De fet, a aquestes ciutats hi ha 25 barris que tenen un nivell socioeconòmic que supera en més de 25 punts percentuals la mitjana de Catalunya; a la resta del territori hi ha 12 barris més que també ho fan.

Tanmateix, també cal esmentar que hi ha 64 agrupacions censals que tenen un nivell socioeconòmic que està 25 punts percentuals o més per sota de la mitjana de la comunitat. En aquesta línia, des de l'Idescat expliquen que aquestes zones, les més pobres, es troben repartides arreu de Catalunya, però es poden destacar l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Barcelona.

Concretament, el primer dels municipis compta amb 7 dels 64 barris extremadament pobres. A Santa Coloma de Gramenet, per la seva banda, n'hi ha 6. També hi ha aquesta mateixa xifra de barris amb un nivell socioeconòmic 25 punts percentuals o més per sota de la mitjana Badalona. El segueix Barcelona, que en té cinc.