Llista d'activitats per a cel·lebrar la Setmana Santa a Lleida

Turisme de Lleida s’ha preparat per generar activitat turística a la ciutat els dies festius de la setmana santa atès que les previsions de xifres de visitants per aquesta setmana santa s’espera que siguin molt significatives després de l’aturada a causa de les restriccions per la pandèmia de COVID dels darrers anys.





Lleida @googlemaps





Després dels 1.729 turistes que van passar pel Centre d'Informació i Reserves (CIR) l’any 2019, la pandèmia va situar les xifres a zero i, l’any passat, el turisme interior va portar a Lleida casi un miler de persones, en un ascens que va marcar la tendència durant tot l’any. També l’any passat, l’ocupació hotelera va ser gairebé del 100% el divendres i el dissabte sants. La tipologia de visitant de l’any 2021 procedia majoritàriament de Barcelona.





En vista dels indicis de millora de l'afluència turística, el president de Turisme de Lleida, Paco Cerdà ha assenyalat que "la nostra ciutat està esdevenint un referent turístic durant la Setmana Santa i esperem que continuï sent-ho cada cop més".





Les bones perspectives i l’ascens de visitants iniciat l’any passat feia preveure la progressiva reactivació que s’ha anat constatant també a la restauració i als establiments hotelers.





Turisme de Lleida va plantejar, des d’aquell moment, l’ampliació de visites guiades de cara a aquest any 2022 ja sense restriccions severes, per oferir més diversitat durant els 4 dies festius, des de divendres sant a diumenge atès que l’any passat es va omplir totes les visites guiades i per això, en algun cas, s’han doblat.





Per tot plegat, aquesta Setmana Santa 2022 Turisme de Lleida reforça el programa d’activitats turístiques en base a les següents visites guiades que tenen un preu de 5€ tot i que són gratuïtes per a menors de 13 anys. És imprescindible fer reserva prèvia al 973700319 o enviant un correu electrònic al infoturisme@paeria.cat.





VISITES GUIADES PELS DIES FESTIUS DE LA SETMANA SANTA:





14 D’ABRIL - Dijous Sant





- Lleida Sacra (17 h)





15 D’ABRIL - Divendres Sant





- Lleida Secreta (11.30 h)

- Lleida City Tour (17 h)





16 D’ABRIL - Dissabte Sant





- Castell Templer de Gardeny (10.30 h CAT i 12 h CAST)

- Lleida Modernista (17 h)





17 D’ABRIL - Diumenge Pasqua





- Castell Templer de Gardeny (10.30 h CAST i 12 h CAT)

- Lleida City Tour (11.30 h)





CASTELL TEMPLER DE GARDENY





- Dissabte 16 d’abril: visites guiades, a les 10.30 h, en castellà i a les 12 h, en castellà.

- Diumenge 17 d’abril: visites guiades, a les 10.30 h, en català i a les 12 h, en català.

- Diumenge 17 d’abril: visita “ Templer per un dia, a les 12 h, adreçada a públic més familiar





CENTRE HISTÒRIC





- Dijous 14 d’abril: visita guiada “Lleida Sacra”. A les 17 h. Punt de sortida: Oficina de Turisme

- Divendres 15 d’abril: visita guiada “ Lleida Secreta”. A les 11.30 h. Punt de sortida: Oficina de Turisme

- Divendres 15 d’abrilà: visita guiada “Lleida City Tour”. A les 17 h. Punt de sortida: Oficina de Turisme

- Dissabte 16 d’abrilà: visita guiada “ Lleida Modernista”. A les 17 h. Punt de sortida: Oficina de Turisme

- Diumenge 17 d’abril: visita guiada “Lleida City Tour”. A les 11.30 h. Punt de sortida: Oficina de Turisme





Cal recordar que el Bus Turístic també ha iniciat temporada amb parada d’inici a Pont Vell/Paeria els matins a les 11 h-12 h-13 h i a les 16 h-17 h-18 h-19 h de les tardes. A més, com ja s’ha fet en altres ocasions, les persones que agafin el bus per anar a visitar el castell templer de Gardeny, tindran entrada gratuïta en aquest equipament.





Per a qualsevol informació sobre la promoció turística de la ciutat de Lleida es pot visitar la pàgina web de Turisme de Lleida www.turismedelleida.cat