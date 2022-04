Alerta per una hepatitis aguda d'origen desconegut que s'està propagant entre els nens

El Ministeri de Sanitat ha fet una comunicació a les comunitats autònomes i a les societats científiques de Pediatria i gerències d'hospitals per fer una "observació i recerca activa" de possibles casos en nens d'hepatitis aguda d'origen desconegut, segons han informat fonts sanitàries.





Aquest dijous, la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid ha anunciat que investiga tres casos aïllats de nens infectats per hepatitis aguda severa d'origen desconegut.





Els pacients, d'edats compreses entre els dos i set anys, procedeixen de Madrid, Aragó i Castella-la Manxa, i han requerit ingrés a un hospital madrileny . Un ha necessitat trasplantament hepàtic i tots tres han evolucionat favorablement.





A Anglaterra s'estan investigant aproximadament 60 casos, la majoria en nens d'entre 2 i 5 anys, segons el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès). Alguns han evolucionat cap a una insuficiència hepàtica aguda i han requerit el trasllat a unitats hepàtiques infantils especialitzades. A més, un petit nombre de nens ha estat sotmès a un trasplantament de fetge.





A Escòcia , 10 casos van requerir ingrés hospitalari en nens d'entre 1 i 5 anys i estan sent investigats. La majoria dels casos a Escòcia es van presentar a partir del març del 2022.





A Gal·les , actualment no es coneixen casos sota investigació, però un nombre molt petit de casos de principis de 2022 va tenir presentacions clíniques similars. A Irlanda del Nord, no hi ha actualment cap cas confirmat.





El quadre clínic en els casos identificats és el d'una hepatitis aguda greu amb transaminases marcadament elevades , que sovint es presenta amb icterícia, de vegades precedida per símptomes gastrointestinals que inclouen vòmits com a característica prominent, en nens de fins a 16 anys.





De moment, l'ECDC desconeix la causa de l'hepatitis en aquests casos, ja que els virus comuns que poden causar hepatitis (virus de l'hepatitis A, B, C, D i E) no s'han detectat en cap dels casos .





Tampoc és clar si podria estar relacionat amb el coronavirus, ja que "alguns dels nens hospitalitzats a Anglaterra sí que han donat positiu a COVID-19 i altres a les d'adenovirus". "De moment no hi ha una connexió clara entre els casos notificats. Tampoc no s'observa una relació amb possibles viatges a l'estranger", postil·la l'ECDC.





CAP CAS A CATALUNYA





Ara com ara, a Catalunya no s'ha detectat cap cas d'aquesta hepatitis amb origen desconegut. Toni Soriano, metge de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiència de Pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron, ha estat qui ha ratificat aquesta informació. De tota manera, afirma que el nivell d'alerta entre la comunitat mèdica catalana és elevat.





Per això, el metge recomana portar el metge a qualsevol menor de deu anys que presenti símptomes com ara vòmits, mal d'estómac o malestar general. "A Catalunya no tenim constància de cap cas. Estem en alerta per si en detectem algun i hem de ser prudents i seguir vigilants amb un nivell d'alerta elevat", ha afirmat.





Soriano assenyala que els casos detectats fins ara a Madrid "poden tenir causes no només virals, sinó també toxicològiques". Però, si fos un virus, es transmetria pel contacte amb les mans contaminades, menjar en mal estats o restes de femta.