Registrat un incendi en un vaixell de l'Armada russa que opera al Mar Negre

La tripulació del vaixell 'Moskva', que opera al mar Negre i que està dotat amb míssils de creuer, ha hagut de ser evacuada després de registrar-se un incendi provocat per la detonació de munició , segons ha informat l'agència de notícies russa TASS.





"El vaixell va resultar seriosament danyat. La tripulació va ser evacuada del tot. S'estan establint les causes de l'incendi", ha dit el Departament de Defensa en un comunicat, tal com ha recollit l'agència de notícies Interfax.





Les autoritats russes, que no han aclarit el lloc on es troba el vaixell ni el tipus de munició , han iniciat una investigació per aclarir l'origen de l'incendi, tal com ha informat el diari rus 'Kommersant'.





Anteriorment, el cap de l'administració estatal regional d'Odessa va confirmar que havia estat un atac ucraïnès dut a terme per míssils de tipus 'Neptune', que havien causat greus danys al vaixell rus.





'Moskva' és el vaixell insígnia de la flota russa al mar Negre. Es va posar en funcionament el 1983 amb el nom de 'Glòria'. El 1996, el creuer va rebre el seu nom actual. El principal armament d'atac de la nau són 16 llançadors de míssils P-1000 Vulkan.