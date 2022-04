Centenars de melillencs demanen la reobertura de la frontera entre Melilla i el Marroc

Lloc fronterer de Farhana a Melilla, imatges d'arxiu @ep







Un grup nombrós de melillencs ha organitzat una caravana automobilística fins a la frontera de Beni-Enzar i ha protagonitzat aquesta matinada una concentració per exigir la reobertura de la frontera de Melilla en conèixer que a la part marroquina hi havia intenció de reobrir-la.





Després d'aquesta protesta, el principal partit del Govern, Coalició per Melilla (CPM), s'ha mostrat a favor de la reobertura immediata mentre el PP ha exigit esperar que la part espanyola estigui preparada.





La Delegació del Govern, per la seva banda, ha insistit en què encara no hi ha una data per recuperar el trànsit de persones i vehicles, interromput fa dos anys i un mes, amb l'inici de la crisi del cóvid i posteriorment perllongat com a conseqüència de la crisi bilateral entre Espanya i el Marroc.





Els assistents a la concentració han reclamat la dimissió de la delegada del Govern, Sabrina Moh, a qui responsabilitzen d'aquesta prolongació del tancament del lloc de Beni-Enzar, que està bloquejat des del 13 de març del 2020.





Al crit de "Obre la frontera" o "Sabrina dimissió", els manifestants han ocupat la rotonda central que dóna accés al lloc fronterer, amb una "pitada" de vehicles abans i després de la concentració.





CPM ha donat suport als concentrats i després de conèixer que hi han acudit centenars de persones, ha assenyalat aquest dijous que "davant les manifestacions de protesta que s'han produït a la frontera, CPM demana l'obertura d'aquesta com es va comprometre el president del Govern , Pedro Sánchez, en la visita al Marroc".





La formació liderada per Mustafa Aberchán, que comparteix Govern a Melilla amb PSOE i el Grup Mixt del president local Eduardo de Castro , ha afegit que “els melillencs han esperat aquest moment durant anys i no s'ha de demorar més innecessàriament”.





En canvi, el PP, a través del seu diputat nacional Fernando Gutiérrez Díaz d'Otazu , ha manifestat que "la frontera a la part espanyola s'ha d'obrir en el moment i de la manera que resulti convenient als interessos dels espanyols".





El parlamentari ha indicat que "és la nostra sobirania la que s'ha d'exercir de manera responsable", per la qual cosa ha reclamat que "cal dir prou ja a imposicions perjudicials per a Melilla".





La Delegació del Govern ha informat que "no hi ha encara una data concreta per a l'obertura de la frontera entre Melilla i el Marroc" i per això ha recalcat que "la frontera amb el Marroc romandrà tancada, de moment, i prega a la ciutadania que atengui sol a vies oficials i mitjans contrastats".