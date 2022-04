El Papa renta els peus a dotze presos d'una presó de Roma

El Papa Francesc a Roma, imatges d'arxiu @ep





El Papa ha rentat els peus a dotze presos en una presó als afores de Roma, un costum que va adoptar quan va ser elegit Pontífex ja fa nou anys , però que també solia realitzar quan era arquebisbe de Buenos Aires.





En una cerimònia sense càmeres ni periodistes, el Papa ha celebrat la missa al centre penitenciari de Civitavecchia , als afores de Roma. Francisco ha arribat a les 15 hores i ha sortit a les 18.50, segons han revelat els capellans de la presó.





L'Oficina de Premsa del Vaticà no ha facilitat cap informació sobre això.

Al matí, el Pontífex ha celebrat la missa Crismal a la basílica de Sant Pere, en què, com cada any , han participat tots els sacerdots del clergat de Roma i es beneeixen el sant oli que s'utilitza a les parròquies de la capital italiana als sagraments de la confirmació i de la unció dels malalts.





El cardenal Bergoglio també acostumava a Buenos Aires a celebrar la missa de Dijous Sant en una presó, en un hospital o en un hospici per a pobres o amb persones marginades de la societat.





El 2017, el Papa va acudir a la presó de màxima seguretat Paliano, una fortalesa al sud de Roma, on va rentar dotze presos, entre ells tres dones i un musulmà . Era l'única presó a Itàlia en què estan reclosos membres de la màfia que van decidir col·laborar amb la justícia per a canvi d'una reducció de la pena, que són anomenats "col·laboradors amb la justícia".





En canvi, el 2018, el Pontífex va escollir la presó central de Roma 'Regina Coeli' en què va visitar també la VIII Secció on compleixen condemna els presos que han comès delictes de naturalesa sexual.





El 2019 Francisco va celebrar els oficis de dijous Sant al centre Penitenciari de Velletri de Roma. Aquest gest va ser interromput per la pandèmia. L'any passat, el Papa va acabar celebrant la missa que commemora el rentat dels peus dels apòstols durant l'Últim Sopar, "In Coena Domini", a la residència privada del deposat cardenal Angelo Becciu, que declararà el proper 27 d'abril al judici al Vaticà per la compra irregular d'un immoble a Londres.





En tot cas, una de les imatges més icòniques del seu Pontificat la representa Francesc agenollat mentre renta els peus a un grup de reclusos.