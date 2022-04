Almeida qüestiona si ha de "dimitir perquè és víctima d'un delicte"

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en imatges d'arxiu @ep







L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha tornat a defensar aquest dijous que la Fiscalia Anticorrupció ha exonerat l'Ajuntament de Madrid i els seus responsables sobre qualsevol tipus de participació a la trama que investiga contra els empresaris Luis Medina i Alberto Luceño per presumpta estafa . "¿De veritat he de dimitir perquè és víctima d'un delicte?", ha preguntat.





Així s'ha manifestat el regidor a les portes de l' església de Sant Pere el Vell abans de participar a la processó de Dijous Sant de la Germandat de Jesús Natzarè el Pobre. "Per què, sincerament, per què? La Fiscalia ha assenyalat algun tipus de responsabilitat, algun tipus delictiu? Jo no tinc el costum de demanar la dimissió a qui ni tan sols ha estat imputat", ha requerit davant dels mitjans de comunicació.





"Crec que la Fiscalia ha estat investigant durant 17 mesos, amb una instrucció de més de 3.000 folis amb proves en què la Fiscalia ha exonerat l'Ajuntament de Madrid i qualsevol responsable, i l'oposició ha decidit que aquí el culpable no és el que estafa sinó l'estafat. L'esquerra pretén que dimiteixi aquell que no té res a veure amb els fets. La Fiscalia diu que no tenim cap responsabilitat", ha postil·lat tot seguit.





El jutge Adolfo Carretero està investigant els empresaris Luis Medina i Alberto Luceño en el marc de la querella de la Fiscalia Anticorrupció per la presumpta comissió de delictes d'estafa agreujada, falsedat documental i blanqueig de capitals al Consistori en la compravenda de material sanitari.





Tal com ha tornat a explicar el regidor, la Fiscalia sol·licita el desembre del 2020 informació sobre el contracte, i ja el 2021 crida a testificar la responsable de Compres del Consistori, Elena Collado. "No teníem més notícia ni informació del que s'estava investigant, però sí que vam trucar als grups de l'oposició, la persona que va anar a testificar va trucar als grups", ha assenyalat.





A més, ha fet esment a la instrucció de la Fiscalia General de l'Estat 4/2013 , que "indica que a les diligències prèvies no es pot comparèixer i per tant no es pot personar". "No és una qüestió que estigui al nostre lliure albir. Si estava al nostre lliure albir personar-nos només obrir-se la querella, i ho vam fer", ha dit.





"Acomplirem amb la nostra obligació, però no em pregunti a mi si he de dimitir, pregunti-ho a Mónica Oltra si per encobrir abusos sexuals del seu marit dimitirà. Pregunti-ho a Sánchez si perquè els màxims responsables de compres estiguin imputats dimitirà ", ha dit.

"L'alcalde, que no està imputat, que és víctima d'un delicte, ha de dimitir, però Sánchez amb els tres màxims responsables de compres no ha de dimitir", ha expressat.





A més, ha destacat que el Consistori va aconseguir que li tornessin quatre milions d'euros en només tres dies. També ha insistit en les dates sobre la seva trucada a Luis Medina, de qui ha posat en relleu que en la seva declaració davant del fiscal assevera no conèixer el regidor. "Diu que a l'alcalde no el coneix de res, que no ha tingut contacte amb l'alcalde. No em coneix", afirma.





Així, Martínez-Almeida va trucar per telèfon a Medina el 26 de març per agrair-li la donació de 283.000 mascaretes al Consistori. Aquesta trucada va ser dos dies després de subscriure el contracte, amb el vot a favor de tots els grups municipals, el 24 de març.