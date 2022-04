Investigadors de la Xina i Suècia descobreixen un mètode per emmagatzemar energia solar durant 18 anys

Sistema d'energia solar MOST (Sistemes Moleculars d'Emmagatzematge d'Energia Solar Tèrmica) @ep







Un panell denergia solar, imatges darxiu





Un equip format per investigadors de la Universitat Tecnològica de Chalmers a Suècia i la Universitat Jiao Tong de Xangai a la Xina ha descobert un mètode amb què es podria albergar energia solar durant un període de 18 anys.





Aquest projecte, anomenat MOST, té com a objectiu desenvolupar i demostrar un sistema demmagatzematge denergia solar de zero emissions basat en materials benignes i totalment renovables.





"Aquesta és una manera radicalment nova de generar electricitat a partir de l'energia solar", afirmava Kasper Moth-Poulsen, professor del Departament de Química i Enginyeria Química de Chalmers i director de la investigació.







MOST es basa en un sistema molecular que pot capturar energia solar a temperatura ambient i emmagatzemar l'energia durant períodes de temps molt llargs . Això correspon a un cicle tancat de captura, emmagatzematge i alliberament denergia.





Específicament, els col·lectors solars híbrids que utilitzen fins al 80% de l'energia solar entrant es dissenyaran i provaran juntament amb dispositius d'alliberament de calor , combinat amb emmagatzematge d'energia tèrmica (TES) que permet cicles ràpids d'augment de temperatura que generen grans gradients de temperatura.





El sistema va ser provat entre tots dos països: després de capturar la llum del sol i carregar-lo amb energia solar des de Suècia, es va enviar la Xina, on va ser convertida en electricitat. "En essència, la llum del sol sueca es va enviar a l'altra banda del món i va ser convertida en electricitat a la Xina", va declarar un comunicat emès per la Universitat de Chalmers.





Plaques d'energia solar, imatges d'arxiu





" El generador és un xip ultraprim que podria integrar-se en dispositius electrònics com auriculars, rellotges intel·ligents i telèfons . Fins ara, només hem generat petites quantitats d'electricitat, però els nous resultats mostren que el concepte realment funciona. Sembla molt prometedor", diu el investigador Zhihang Wang de la Universitat Tecnològica de Chalmers.





La investigació té un gran potencial per a la producció denergia renovable i lliure demissions. Però queda molta investigació i desenvolupament abans que puguem carregar els nostres dispositius tècnics o escalfar les nostres llars amb l'energia solar emmagatzemada al sistema.





" Junto als diferents grups de recerca inclosos en el projecte, ara estem treballant per agilitzar el sistema . És necessari augmentar la quantitat d'electricitat o calor que pot extreure. Fins i tot si el sistema d'energia es basa en materials bàsics simples, cal adaptar-se perquè sigui prou rendible de produir i, per tant, sigui possible llançar-ho de manera més àmplia”, diu Kasper Moth-Poulsen.







ARRIBARÀ AQUEST MÈTODE A ESPANYA?

Sengles investigadors han indicat que encara cal investigar i perfeccionar el sistema MOST per arribar a difondre'l , però que ja ha suscitat un gran interès a la comunitat científica. Ara com ara, no s'estendrà a altres països.





En el cas d'Espanya, el 2021 assolia un percentatge de renovables en la demanda final d'energia del 21,2%, superant així els objectius europeus de penetració d'energies renovables i eficiència energètica fixats per al 2020 , que estava fixats en un 20%, segons va informar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.





La consumació de l'objectiu es va assolir tant per l'increment de la producció de l'energia neta com per la reducció de la demanda provocada per la crisi sanitària . En el cas de l'eficiència energètica, també es va superar àmpliament l'objectiu comunitari del 20%, aconseguint un 35,4%.













El percentatge de renovables elèctriques es va incrementar del 37,13% al 42,94%. Entre els factors que van contribuir a aquest augment destacava el creixement del 10,1% en la generació amb renovables respecte a l'any anterior, que es combinava amb el descens de la demanda bruta del 4,81%.





El Ministeri ha destacat que aquests resultats "consolidaven el camí de descarbonització del sector de generació elèctrica, que, per segon any consecutiu, batia rècords en reducció d'emissions".





Per contra, la presidenta del Govern de La Rioja, Concha Andreu , posava en valor el mes de març passat la "necessitat" d' utilitzar els Fons Europeus per posar en marxa "de veritat" les energies renovables.