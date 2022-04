L'ATA al·lega contra la regulació dels habitatges d'ús turístic de Caldes de Malavella

Vistes des d'un apartament a la Costa Brava, imatges d'arxiu @ep





L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha al·legat contra la nova ordenança que regula els habitatges d'ús turístic (HUT a les sigles en català) de Caldes de Malavella perquè considera que vulnera les normatives de la Generalitat i atribueix als gestors dels HUT obligacions que “legalment no els corresponen”.





Els advocats de l'associació han elaborat un document amb nou articles que rebaten aspectes de l'ordenança com ara la nova obligació de les HUT de disposar d'un telèfon de contacte per a qüestions que "corresponen" a l'ordenança de convivència del municipi, ha informat l'ATA en un comunicat aquest dimecres.





L'associació ha argumentat que aquest fet vulnera el principi de seguretat jurídica de la Constitució i ha remarcat que el telèfon s'ha d'usar per a consultes i no per al control de l'espai públic, ja que els gestors i els propietaris d'aquests habitatges no són agents de l'ordre i no poden assumir “una responsabilitat que no els correspon”.





Un altre aspecte que s'ha criticat és l'obligació de les HUT d'efectuar una declaració de responsabilitat a l'ajuntament abans de començar l'activitat, ja que LLIGA considera que vulnera una normativa ja regulada per la Generalitat i recorda que des del 2021 aquest procés es pot realitzar de manera telemàtica.





L'associació també ha reivindicat que l'alcalde no té les competències per determinar la periodicitat de les inspeccions tal com vol l'ordenança, i reclama que aquesta no especifica com complir amb l'obligació que estableix respondre qualsevol requeriment en un termini no superior als 30 minuts. Altres qüestions en què l'ATA mostra el seu desacord són les imposicions de falta per no disposar de determinats documents, atès que la Llei de Consum de Catalunya ja ho preveu, i la potestat que s'ha donat a l'administració per regular la graduació de les sancions sense indicar els criteris, ja que suposa un risc que es faci de “manera arbitrària”.