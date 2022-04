El PP de Galícia dóna suport a Alfonso Rueda com a relleu Núñez Feijóo

Alfonso Rueda en imatges d'arxiu @ep





Militants i dirigents del PPdeG han mostrat el seu suport a les xarxes socials a Alfonso Rueda, actual vicepresident de la Xunta de Galícia, com a relleu d'Alberto Núñez Feijóo.





Entre els pesos populars que ja han fet públic el seu suport estan líder del PP vigués, Marta Fernández-Tapias , que ha destacat que “no hi ha millor escola” que treballar amb Rueda. “ És el millor per portar el timó en aquesta nova singladura del PPdeG i de la Xunta per experiència i capacitat de gestió ”, ha assegurat.





El responsable dels populars pontevedresos, Rafa Domínguez, s'ha expressat en els mateixos termes. "Per mi no hi ha ningú més preparat que tu per ser el proper president de la Xunta de Galícia. Sempre al teu costat, cap", ha escrit a Twitter.





"Alfonso Rueda és un amic des de fa molts anys, a més d'una gran persona els seus coneixements, experiència, capacitat de treball, compromís i responsabilitat són una garantia perquè Galícia segueixi pel camí del progrés iniciat per Feijoo", ha compartit a les seves xarxes el senador popular per Lugo, José Manuel Barreiro.





La també senadora, però per Ourense, Carmen Leyte , ha felicitat Rueda i ha vaticinat que “serà un gran president”. “Som un gran partit”, ha rematat.





Per part seva, el diputat del Parlament gallec, Jose Manuel Balseiro ha apuntat que "prendre el relleu de president Feijóo no és una tasca fàcil" , però no "imagina" una persona "tan capacitada i compromesa amb el servei a Galícia com Rueda" .





L'alcalde de Lalín, José Crespo , ha assegurat que la seva elecció és "un ple encert" que donarà al partit "l'estabilitat que necessita per enfrontar l'etapa post-Feijóo".





"Comença una etapa il·lusionant amb Alfonso Rueda a Galícia i amb Feijóo a Madrid, em dóna el cos que tindrem moltes alegries", ha apuntat.





L'alcaldessa de Triacastela, Olga Iglesias, també ha felicitat Rueda, que serà "un gran president" i que ha destacat la seva "proximitat".