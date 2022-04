Luis Medina al fiscal: "Almeida em va trucar o va escriure per donar-me les gràcies. Ja està. No hi tinc relació"

Luis Medina en imatges d'arxiu @ep





Luis Medina va declarar davant del fiscal Luis Rodríguez Sol que l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, li va "trucar o escriure per donar-li les gràcies" per la donació de 283.000 mascaretes a la ciutat de Madrid en els pitjors moments de la pandèmia, afirmant que "no té cap relació" amb ell.













El sumari de la investigació, al qual va tenir accés Europa Press, recull la declaració que va prestar l'abril del 2021 Luis Medina davant el fiscal d'Anticorrupció en el marc de les indagacions dutes a terme per la Fiscalia i que van desembocar en una querella contra el fill de Naty Abascal i Alberto Luceño per delictes d'estafa agreujada, falsedat documental i blanqueig de capitals.





El 25 d'abril vinent, el jutge Adolfo Carretero té previst prendre declaració a Medina i Luceño per la seva implicació en aquesta presumpta estafa a l'Ajuntament de Madrid, que va gastar prop de 10,8 milions d'euros en la compra de mascaretes, guants i test anticòvid , material que majoritàriament estafa "defectuós".





A l'inici de l'interrogatori, el fiscal Rodríguez Sol pregunta a l'investigat com sorgeix la seva relació amb Luceño, i aquest li explica que el coneix d'operacions de comerç internacional. "Em diu que té accés directe amb fàbriques de la Xina i em demana si sé d'algun client, d'algun proveïdor. Em truca i em diu que ell s'encarregaria de tot" , ha manifestat.





Medina relata que coneix Luceño d'anys enrere d'una empresa de bijuteria i que es dedica al comerç de matèries primeres perquè vivia a la Xina. "Aquest any he intentat parlar amb ell i mai m'ha agafat el telèfon ni res, bé, ja puc entendre per on van els trets", afirma incidint que només va tancar l'operació objecte del procediment amb ell i cap altra.





A preguntes sobre amb qui va parlar de l'Ajuntament de Madrid, explica que li passa un contacte la directora de la seva antiga universitat, que li comenta que coneix "el germà" d'Almeida, esmentant el nom de Carlos.





De fet, es tractaria del cosí de l'alcalde, Carlos Martínez-Almeida. La querella de la Fiscalia recull que Medina va ser la persona que va contactar amb el Consistori, aprofitant la condició de personatge públic i "la seva amistat amb un familiar de l'alcalde de Madrid".





"¿Va parlar vostè amb l'alcalde?", li va demanar el fiscal en un moment de l'interrogatori, i Medina contesta que no recorda si el va trucar o va escriure però que es va limitar a donar-li les gràcies. "Ja està. No he tornat a parlar. No hi tinc cap relació", li insisteix.





Almeida ha insistit avui en les dates sobre la seva crida a Luis Medina, de qui ha posat en relleu que en la seva declaració davant del fiscal assevera no conèixer el regidor. "Diu que a l'alcalde no el coneix de res, que no ha tingut contacte amb l'alcalde. No em coneix", afirma.









LES COMISSIONS ACORDADES

A continuació, el fiscal li pregunta sobre quins termes va pactar les comissions amb el seu soci i aquest li detalla que per terços entre ell, Luceño i l'empresa fabricant de Malàisia.





"Es dividia en terços, un terç per a mi, per a ell i per a l'empresa de Malàisia. Això és el que sabia. Ahir a la tarda m'assabento del que aquest senyor es va emportar", comenta.





"Jo de la suma total si ho sumes, entre el que s'emporta ell i el que m'emporto jo, jo m'emporto menys d'un 10% de comissió, que està dins del normal", subratlla.