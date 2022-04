Cuba critica l'operació de desinformació dels EUA amb el seu informe sobre DDHH

El ministre d'Afers Exteriors de Cuba, Bruno Rodríguez @ep







El ministre d'Afers Estrangers de Cuba, Bruno Rodríguez , ha criticat l'"operació de desinformació" duta a terme pel Govern dels Estats Units a través del seu últim informe sobre la situació dels Drets Humans al món.





Washington només busca "desviar l'atenció de diverses violacions contra la seva pròpia població" amb aquesta "operació de desinformació", ha dit Rodríguez després de la publicació de l'informe elaborat pel Departament d'Estat nord-americà sobre Drets Humans a llocs com Rússia, Xina , Corea del Nord, Afganistan, Bielorússia, Iran, o Egipte.





Així, Rodríguez ha recordat que mentre els Estats Units critiquen la situació en altres països, només el 2021 dins de les seves fronteres "1.009 persones" han mort per les bales de la Policia, segons es llegeix en un missatge a través de Twitter.





Entre les acusacions presents en aquest informe hi ha la censura i els abusos policials contra manifestants "pacífics" que exigeixen democràcia, així com una altra sèrie de violacions com execucions il·lícites, arrestos arbitraris, tortures, males condicions penitenciàries, o atacs a la llibertat d'expressió .





Un dia abans, el ministre cubà d'Exteriors ja va alertar que els Drets Humans Estats Units són "un instrument (...) que utilitza amb oportunisme per atacar països que no se li subordinen, mentre premia i finança governs amb pèssim historial en aquesta matèria.





"El projecte de justícia social i solidaritat internacional de Cuba és un referent en la protecció i promoció dels Drets Humans", va dir Rodríguez, que va acusar Washington de mentir per justificar el "bloqueig criminal" amb què viola les llibertats del poble cubà , en vigílies que es publiqués l'informe.