Titllen d'"endarreriment absolut" el projecte dels Tres Turons de Can Baró

Parc de Can Baró a Barcelona | @ep





Veïns del barri de Can Baró de Barcelona , agrupats sota la Plataforma Can Baró, han lamentat el “ endarreriment absolut ” en el projecte de reordenació del parc dels Tres Turons , format pel Turó de la Creueta del Coll, el Turó del Carmel i el Turó de la Rovira.







La plataforma ciutadana va néixer com a oposició al pla urbanístic que l' Ajuntament va aprovar el 2010, sota el mandat de Jordi Hereu (PSC), que contemplava que els habitatges que s'haguessin d'expropiar dels Tres Turons per a la reorganització del parc es reubiquessin a la plaça de les Pedreres.





El portaveu de la Plataforma Can Baró, Xavi Oliveres, ha alertat en declaracions a Europa Press que la plaça de les Pedreres és "l'única superfície plana" de la zona i ha lamentat que la reubicació restaria espai públic i afegiria 140 famílies. xifres, a una zona que ja compta amb els blocs de la Font de la Castellana.





L' Ajuntament va escollir el 2019 els tres projectes guanyadors per dur a terme la reordenació del parc, que actualment es troben a la fase final de la redacció, segons han explicat fonts municipals a Europa Press.





Davant d'aquesta situació, Oliveres ha afirmat que si el projecte segueix endavant es posarà a exposició perquè es pugui esmenar, encara que no confia que això passi aviat: "Fins que no es faci poden passar 10 anys més", ha lamentat.





Ha recalcat que el Pla General Metropolità encara contempla la situació dels nous blocs d'habitatges a la plaça de les Pedreres , per la qual cosa demanen que consti per escrit el compromís de l'administració que en aquesta zona "no hi poden anar".





"EL BARRI ESTÀ FET POLS"

Des de la plataforma , atribueixen la paralització del projecte en primera instància al canvi de Govern a l' Ajuntament després de les eleccions del 2019 ia l'arribada de la pandèmia: "El barri està fet pols, llisquen les rajoles, encara hi ha pals de telèfon i de llum ", ha alertat Oliveres sobre la manca de planificació.





Aquesta demora també l'han detectada a les obres per perimetrar la zona de la bateria antiaèria perquè, segons la plataforma, l'augment del preu de matèries primeres de la construcció va paralitzar el procés d'obres, encara que l' Ajuntament assegura que les licitarà "properament".





Amb tot, Xavi Oliveres ha advertit que aquesta actuació "toca molts punts sensibles", com ara l'especulació i els habitatges expropiats, i ha recordat que en aquesta zona hi ha un poblat ibèric no explotat, que demanen que tingui categoria de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).





EL COMPROMÍS DE L'AJUNTAMENT

A més de treballar en la redacció dels tres avantprojectes del parc dels Tres Turons , l' Ajuntament està ultimant un estudi del paisatge per “incorporar nous arguments i complementar la documentació des del punt de vista paisatgístic” de cara a l'ordenació del parc.





Aquests documents seran la base a partir de la qual el consistori "consensuarà amb el veïnat els següents passos a dur a terme" en relació amb el parc, han informat les mateixes fonts municipals.