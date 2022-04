Torna la tradicional Dansa de la Mort a Verges després de dos anys per la pandèmia

Tradicional processó de la Dansa de la Morts | @ep





Els carrers del municipi de Verges han recuperat aquest dijous a la nit la seva tradicional processó de la Dansa de la Mort després de dos anys sense celebrar-se per la pandèmia del Covid-19.





La Dansa de la Mort és un ball tradicional celebrat al municipi per Dijous Sant on alguns grups de persones caracteritzades d'esquelets ballen al so d'un tabal, mentre que els altres participants vesteixen túniques negres i avancen seguint el ritme sense executar els passos de la dansa.





La celebració es remunta a lèpoca medieval i va ser declarada el 2010 festa patrimonial dinterès nacional per la Generalitat de Catalunya.