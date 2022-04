Moret reivindica el “paper històric de referent” de Catalunya

Lluïsa Moret, viceprimera secretària del PSC | @EP





La viceprimera secretària del PSC, Lluïsa Moret, ha considerat que Catalunya no exerceix actualment “ el seu paper històric de referent ”, cosa que segons ella es deu a la inacció ia la poca exigència del Govern de la Generalitat.





En una entrevista al diari ' La Vanguardia ' aquest divendres, Moret , també alcaldessa de Sant Boi , ha dit textualment que hi ha proves constants de confrontació interna i d'autocorrecció entre socis del Govern , així com una creixent voluntat per part de la ciutadania de "passar pàgina i canviar de rumb".





Per a ella, el líder socialista a Catalunya, Salvador Illa, va aportar un revulsiu que es va reflectir als comicis del 14-F i "ara el que s'està imposant és l'estil Illa", que suposa apostar per la política útil, la sensatesa, el realisme, generar espais de negociació, acords i pactes.





Si bé ha explicat que el partit treballa a les eleccions municipals del 2023 i té l'objectiu de créixer, ha recalcat que ara sobretot “la prioritat és governar, generar estabilitat i bona gestió”.





TAULA DE DIÀLEG I JJ.OO. D'HIVERN

Moret ha assegurat que "s'ha recuperat la normalitat" entre els executius de Pedro Sánchez i Pere Aragonès , encara que segueix veient necessaris espais com la comissió bilateral, la taula de diàleg i una reunió entre partits amb representació al Parlament .





Sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern de 2030 , ha argumentat que "l'acord tècnic a què es va arribar és solvent i, malgrat les reticències" creu que encara hi ha marge per a la candidatura conjunta Catalunya-Aragó.