Alsina mostra el seu "total compromís" amb Junts però descarta, de moment, militar al partit

La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha assegurat que no té previst fer-se militant de Junts encara que ha expressat el seu “total compromís” polític amb la formació que encapçala l' expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.







En una entrevista d' Europa Press , ha explicat que quan va decidir entrar a formar part del Govern a proposta de Junts ja va evidenciar aquest compromís amb la formació: “Em sento del tot compromesa amb la política de Junts”.





"Jo cada dia de la meva vida m'aixeco i faig política que lliga de manera estreta, que representa i materialitza el programa de Junts . Per tant, el meu compromís polític amb Junts és total i és un orgull i honor formar part del Govern a proposta de Junts ”, ha destacat.





Tot i això, ha explicitat que al congrés que Junts celebrarà al juny, que haurà de servir per renovar la direcció, participarà en el seu rol institucional: "Com a consellera de Junts i com a persona que treballa cada dia en aquest projecte polític, però no tinc intenció de participar a un altre nivell", tancant per ara la porta a la possibilitat de fer-se militant de la formació.





Segons Alsina , sempre que els ho han demanat s'ha sumat a iniciatives per ajudar Catalunya , i considera que així ho va fer quan estava treballant a la universitat als Estats Units i com a delegada del Govern en aquest país i Canadà després de l' aplicació de l' article 155 de la Constitució.





Després d'assegurar que formar part del Govern era l'honor més gran que li podien oferir, ha explicat que es va sumar a l'Executiu català "completament convençuda i compromesa com a independent", i creu que la societat va valorar positivament que hi haguessin aquest tipus de perfils.





En ser preguntada per si vol ser candidata de Junts en unes eleccions catalanes fent 'tiquet' electoral amb el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha manifestat que està "al 200% concentrada" a ser la consellera d'Acció Exterior amb un programa que, al seu parer, necessitaria més anys per poder-se implementar.





"GENEROSITAT" DE JORDI SÀNCHEZ

A més, ha elogiat la "generositat" demostrada pel secretari general de Junts, Jordi Sànchez, després d'anunciar que no es presentarà a la reelecció al congrés del partit, i ha reivindicat la feina que ha dut a terme com a artífex, ha dit, de la construcció de Junts .





"El pas al costat que va anunciar és una decisió generosa, que posa al servei que hi hagi una candidatura de consens, i que el congrés serveixi per continuar enfortint el partit", ha assenyalat.





En preguntar-li com s'ha de reordenar el partit, Alsina creu que és important buscar una solució que ajudi a reforçar la formació per afrontar els reptes que es presenten, entre els quals les eleccions municipals de 2023, i per això ha demanat “una solució que integri les diferents sensibilitats del partit i les sumi en positiu al servei de Catalunya ”.





SOBRE PUIGDEMONT

Sobre si Puigdemont ha de deixar la presidència de Junts , ha subratllat que és una figura "indiscutible" de l'espai i un referent a nivell internacional, així com de l'independentisme i en l'àmbit de la lluita pels drets humans, en les paraules.





"És una decisió que si ell pren a nivell personal estarà ben presa. Però és un honor que presideixi Junts, perquè la seva figura és part de la mateixa definició de Junts", ha afegit Alsina , que també creu que, en espera de la resolució que prengui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), serà decisió de l'expresident en darrera instància decidir si torna a Catalunya .