Augment de temperatures i cels clars aquest Divendres Sant

El temps estable, amb cels poc ennuvolats o assolellats i temperatures plenament primaverals, properes o superiors a 20 graus centígrads, marcaran un Divendres Sant en què els fenòmens meteorològics adversos es limitaran als costaners, que posaran en risc (avís groc) a l'oest de Gran Canària i sud de Tenerife per vents del nord-est amb força 7.





L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) , espera no obstant que al principi del dia hi hagi intervals ennuvolats a la Mediterrània oriental i una petita probabilitat de precipitacions aïllades de matinada a Balears .





Mentrestant, a Galícia , àrea cantàbrica, alt Ebre i nord de les illes muntanyenques de les Canàries preveu núvols baixos i calima alta a Melilla , el terç est peninsular i Balears . A més, pronostica que es formaran núvols d'evolució diürna que, en tot cas, seran disperses i que afectaran zones de muntanya de la Península i que no permeten descartar del tot que es registri algun xàfec feble i aïllat.





Pel que fa a les temperatures d'aquest divendres, l' AEMET assenyala que pujaran a tot Espanya, sobretot les màximes, que augmentaran de manera acusada a l'interior peninsular, tot i que les mínimes poden baixar lleugerament en algunes zones de l'est i les Balears . Les màximes estaran per sobre dels valors normals per a l'època al nord-est peninsular.





A les Canàries bufaran els vents alisis, que bufaran amb intervals de fort i el vent bufaran vents de component nord a l'àrea mediterrània oriental que tendiran a amainar. A l' Estret bufarà vent de Llevant mentre a la resta del país predominaran els vents fluixos, amb nord-oest a l' Ebre i nord-est en hores centrals al vessant atlàntic.