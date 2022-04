Zelenski elogia la valentia i la determinació del seu poble el 50è dia de guerra

Volodymyr Zelenskiy, president d'Ucraïna | @ep





- El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelenskiy, va elogiar la valentia i la determinació del seu poble al 50è de la guerra i va qualificar la invasió de Rússia d'“absurda” i “suïcida” en el seu últim discurs nacional. "Ja resistim 50 dies. Cinquanta dies d'invasió russa, encara que els ocupants ens van donar un màxim de cinc", va dir.





- El creuer insígnia rus Moskva es va enfonsar al Mar Negre davant del sud d' Ucraïna , segons el Ministeri de Defensa de Rússia. Ucraïna afirma que va ser aconseguida per armament ucraïnès: el míssil de creuer Neptune , que Ucraïna construeix. Rússia sosté que els culpables van ser un incendi a bord i després "condicions tempestuoses del mar" mentre era remolcat a port.





Rússia només en té tres d'aquesta classe insígnia de vaixell de guerra, que tenen tripulacions de gairebé 500 mariners, i la pèrdua del Moskva és un gran cop. L'exdirector de la CIA, David Petraeus, va descriure l'admissió de Rússia com un “rar moment de la veritat... Em sorprèn que ho admetessin”, va dir a la BBC .







- Vladimir Putin pot recórrer a l'ús d'una arma nuclear tàctica o de baix rendiment a la llum dels revessos militars a la invasió d' Ucraïna , ha dit el director de la CIA, William Burns. Durant un discurs a Atlanta , Burns va dir: “Donada la possible desesperació del president Putin i els líders russos… cap de nosaltres no pot prendre a la lleugera l'amenaça que representa un possible recurs a les armes nuclears tàctiques o les armes nuclears de baix rendiment” . El Kremlin va posar les forces nuclears russes en alerta màxima poc després que comencés la invasió d' Ucraïna el 24 de febrer.







- El clima plujós a la regió oriental de Donbas a Ucraïna podria afavorir l'exèrcit ucraïnès abans d'una ofensiva russa planificada , va dir un alt funcionari del Pentàgon . "El fet que el terra sigui més tou els dificultarà fer alguna cosa fora de les carreteres pavimentades", va dir a l' AFP el funcionari, que va parlar sota condició d'anonimat.







- Rússia ha demanat al Brasil suport en el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial i el grup de les principals economies del G20 per ajudar-lo a contrarestar les sancions paralitzants, segons una carta vista per Reuters . El 30 de març, el ministre de finances rus, Anton Siluanov, va escriure demanant el “suport del Brasil per prevenir acusacions polítiques i intents de discriminació en institucions financeres internacionals i fòrums multilaterals”. Un portaveu del ministre d'economia brasiler va indicar que al Brasil li agradaria que Rússia continués sent part de les discussions a les organitzacions multilaterals.





- Almenys 503 civils, inclosos 24 nens, han estat assassinats a la regió de Kharkiv , a l'est d' Ucraïna , des que Rússia va llançar la seva invasió el 24 de febrer, va dir el governador local de la regió. Kharkiv , la segona ciutat d' Ucraïna amb una població d'uns 1,5 milions abans de la guerra , és a 40 km (25 milles) de la frontera amb Rússia .







- El viceministre de Relacions Exteriors de Rússia, Alexander Grushko , ha dit que Moscou prendria "mesures de seguretat i defensa que considerarem necessàries" si Suècia i Finlàndia s'uneixen a l' OTAN . En una entrevista amb l'agència de notícies estatal russa Tass , el ministre va dir que la membresía a l'aliança militar “empitjorarà seriosament la situació militar” i conduirà a “les conseqüències més indesitjables”. Finlàndia i Suècia havien fet anteriorment un pas important per unir-se a l' OTAN .







- El Ministeri de Relacions Exteriors d'Ucraïna ha fet una crida a les Nacions Unides perquè faciliti el retorn dels nens ucraïnesos que han estat “deportats il·legalment” a Rússia . En un comunicat, el ministeri va dir que Rússia s'havia "involucrat en el segrest de nens organitzat per l'estat i la destrucció del futur de la nació ucraïnesa".





- França planeja tornar la seva ambaixada a la capital d' Ucraïna , Kíev . S'havia mudat a la ciutat occidental de Lviv al març quan Rússia va envair. El president ucraïnès, Volodymyr Zelenskiy, va instar els aliats a reprendre la seva presència diplomàtica normal a Ucraïna.





- Turquia encara està treballant en l'organització d'una reunió entre Putin i Zelenskiy , va dir el ministre de Relacions Exteriors turc, Mevlut Cavusoglu. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, va dir que la condició per a una reunió entre els presidents rus i ucraïnès és un document llest perquè el firmin els dos líders.





- El govern del Regne Unit ha imposat sancions al director del club de futbol del Chelsea, Eugene Tenenbaum, en un intent de congelar fins a 10.000 milions de lliures esterlines d'actius vinculats a l' oligarca rus propietari del club, Roman Abramovich. El Regne Unit va dir que estava estenent les sancions a Tenenbaum i David Davidovich, un altre soci proper d' Abramóvitx , perquè l'oligarca havia transferit milers de milions de lliures en actius a la parella quan Rússia va envair Ucraïna .





- Zelenskiy va instar a més als països europeus a renunciar al petroli rus que proporciona diners " de sang " a Moscou , i va demanar més armes per ajudar Ucraïna a repel · lir la invasió de Rússia .







-Un total de 2.557 persones van ser evacuades de ciutats ucraïneses a través de corredors humanitaris dijous, va dir la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk , de les quals 289 van ser de Mariupol . Mentrestant, el cap del Programa Mundial d'Aliments de l'ONU va dir que la gent estava “morint de gana” a la ciutat assetjada.





- Moody's Investors Service ha dit que Rússia "pot ser considerada en incompliment" si no paga els bons en dòlars nord-americans abans del 4 de maig. Rússia va pagar dos bons en rubles aquest mes després que les sancions aïllessin el país dels sistemes financers globals i els Estats Units prohibís a Moscou fer pagaments de deute utilitzant dòlars dipositats en bancs nord-americans. Els pagaments en rubles “representen un canvi en les condicions de pagament” i es poden considerar un incompliment, segons Moody's. S&P Global Ratings també ha declarat Rússia en incompliment.





- Un legislador rus i dos assessors van impulsar una campanya de propaganda encoberta destinada a guanyar el suport del govern dels EUA per a l'agenda de política exterior de Rússia , inclosos moviments contra Ucraïna , segons una acusació del Departament de Justícia vista per Associated Press .