Gómez defensa el diàleg per rebaixar la tensió amb els partits independentistes a Catalunya

Héctor Gómez, portaveu del Grup Socialista al Congrés | @ep





La taula de diàleg sobre Catalunya , creada en els acords d'investidura de Pedro Sánchez amb ERC i l'última cita de la qual es va celebrar el setembre del 2021, segueix sense data per a la propera reunió, però el PSOE manté la seva aposta per aquest espai de negociació com a instrument per "rebaixar la tensió" amb les formacions independentistes.





"El temps de la confrontació i del no diàleg entre el Govern i el Govern d'Espanya ja va finalitzar", proclama el portaveu del Grup Socialista al Congrés, Héctor Gómez, en una entrevista amb Europa Press.





El dirigent socialista sosté que el Govern "sempre ha demostrat la seva voluntat de canalitzar la sensibilitats i el propòsit d'avançar en molts temes" entre els dos governs, i això també s'ha demostrat en la cogovernança durant la pandèmia i les successives conferències de presidents.





NORMALITZAR LES RELACIONS ENTRE GOVERNS

"És clar que seguim apostant per la taula de diàleg, proclama. És un espai per facilitar la convivència i seguir rebaixant la tensió a Catalunya . Les relacions entre els dos governs han de ser normals".





Ara bé, Héctor Gómez admet que, sis mesos després de l'última reunió, no hi ha calendari fixat de properes trobades, malgrat que ERC fa temps que ho reclama. "Depèn molt molt de l'agenda de l' Executiu ", sosté, al·legant que en aquests mesos "hi ha hagut moltes coses", com les eleccions a Castella i Lleó o la guerra a Ucraïna.





"No hi ha data concreta, però sí que hi ha voluntat per fixar-la i continuar treballant per enfortir aquest espai d'entesa", ha insistit Gómez .





LA REFORMA LABORAL NO PASSA FACTURA AL DIÀLEG AMB ERC

D'altra banda i pel que fa a les discrepàncies recents amb ERC en temes com el reforma laboral o el contenciós del Sàhara , el portaveu del PSOE no creu que afectin les relacions que mantenen obertes al Congrés per tirar endavant les lleis i els decrets del Govern : "Seguirem dialogant amb ERC i amb tots perquè els grans reptes segueixin sortint", garanteix.





Preguntat sobre si negociaran un acord amb la Generalitat per blindar la immersió lingüística després de la sentència del 25% de castellà, Héctor Gómez insisteix que la via del diàleg sempre està oberta "per avançar i buscar solucions", però deixa clar que " les sentències estan per complir-les" i que el Govern "es mou en el màxim respecte de les sentències". "Això no és qüestionable", rebla.