Desenvolupen un test "més precís" per detectar alguns tipus de càncer

Investigadors de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) han desenvolupat un test "més precís" basat en la detecció d'una proteïna implicada en la reparació de l' ADN , anomenada RAD51 , capaç d'identificar i estratificar tumors que presenten recombinació homòloga deficient (HRD , per les sigles en anglès), com alguns tipus de càncer d'ovari, mama, pròstata i pàncrees.





El VHIO porta temps treballant en el desenvolupament d'un test basat en la detecció de focus nuclears de RAD51 , i l'estudi, publicat a la revista ' Cancer Research ', ha demostrat "la precisió d'aquesta eina per predir la resposta dels inhibidors de PARP i la quimioteràpia basada en el platí en models de laboratori derivats de pacients, ha informat el centre aquest divendres en un comunicat.





"En concret, aquest treball ha servit per demostrar la validesa del punt de tall a partir del qual s'investigarà si els pacients són sensibles a aquests medicaments", ha explicat la cap del grup de Terapèutica Experimental del VHIO, Violeta Serra.





Per demostrar-ne la validesa clínica, s'iniciarà un assaig clínic que investigarà l'eficàcia del test per identificar pacients amb càncer de mama avançat sensibles als inhibidors de PARP.

Diversos estudis havien servit per estudiar la capacitat d'aquest biomarcador de predir la resposta a la quimioteràpia basada en platí o els inhibidors de PARP , medicaments aprovats per a alguns càncers d'ovari, mama, pròstata o pàncrees.





"Aquests tumors tenen en comú que presenten alteracions genètiques que afecten la reparació de l' ADN mitjançant el mecanisme denominat de recombinació homòloga, com serien aquells que presenten mutacions als gens BRCA1, BRCA2 o PALB2. La detecció dels focus nuclears de RAD51 a les cèl·lules tumorals és un marcador d'aquesta funcionalitat”, ha explicat Serra .





Per validar el punt de tall del biomarcador i comparar el rendiment d'aquesta prova amb altres mètodes de detecció de deficiència en aquest mecanisme de reparació de l'ADN (anomenats test HRD per les sigles en anglès) es van fer servir 109 models PDX, la gran majoria de càncer de mama, encara que també algun de càncer d'ovari serós d'alt grau i de pàncrees.





"Per comprovar la validesa del test es va comparar la seva eficàcia amb altres biomarcadors usats actualment, com la presència de mutacions, la sensibilitat al platí o la presència de cicatrius genòmiques", ha afegit Serra .





Els resultats obtinguts han servit per demostrar que la quantificació de RAD51 és un biomarcador "més precís" que els empleats actualment a la pràctica clínica: la prova RAD51 aconseguia predir la resposta als inhibidors de PARP fins a un 95% dels casos, mentre que les mutacions del gen HRR només ho aconseguien en un 67% i l'anàlisi genòmica HRD en un 71%.





"També és important destacar que el test RAD51 va demostrar que té capacitat d'identificar els canvis dinàmics a l'estat de HRD quan el càncer adquireix resistència als inhibidors de PARP, cosa que no és possible amb els test genòmics ja que aquests són estàtics", ha subratllat Serra.





ASSAIG CLÍNIC

Aquest estudi permetrà continuar amb la validació prospectiva i la qualificació del test RAD51 en cohorts de pacients amb càncer de mama o pròstata avançat, i tractaran pacients amb càncer de mama amb olaparib, un inhibidor de PARP que ja ha estat aprovat per l' Agència Europea del Medicament (EMA) per al tractament del càncer de mama, però que encara no està disponible a Espanya per a aquesta indicació.





"Participar en aquest assaig suposarà una gran oportunitat per a les pacients portadores d'alteracions germinals a BRCA1/2 ia més ens permetrà demostrar a la pràctica clínica l'eficàcia de l'ús del test RAD51 per identificar pacients sense alteracions genètiques que puguin beneficiar-se d'aquests medicaments", ha afirmat la cap del grup de Genètica del Càncer Hereditari, Judith Balmaña.