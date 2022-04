Salóns de peiteado "ata vos pelos" polo IVE de luxo que soportan e que se cargou ao 35% de salóns de Galicia

Ou sector dá imaxe persoal leva anos reclamando que se lle rebaixe ou IVE de luxo, do 21%, que lle impuxo non seu día Mariano Rajoy. Nestes momentos de crises, ou IVE resulta unha laxa cada vez máis e máis pesada, vendo como soben a luz, vos produtos, vos alugueiros... Pero pagalo cos clientes non é unha opción.





Josefa Alonso, do colectivo 'Crer En Nós' que batalla pola recuperación do IVE reducido para ou sector, explica para Galiciapress as consecuencias desta medida, que ía ser temporal pero que dura xa unha década: “A subida de luz, alugueiros de locais, cotas de xestorías, produtos…supoñerá para ou 2022 un descenso do 46% dá actividade económica con respecto ao 2019”.





Protesta de 'Crer En Nós' | Foto: @creerennosotros





Esta Semana Santa é moi difícil atopar sitio non salón de peiteado. Moitas persoas aproveitan lestes días para arranxarse e poñerse guapos para as festas e reunións que se celebran esta semana. Talvez ou ano que vén non poidan facelo, ou polo menos non non mesmo salón. Isto deber a que ou sector dá imaxe corporal, que aglutina a salóns de peiteado, barbarías, salóns de beleza e demais, atópanse hoxe coa auga ao pescozo. Ás subidas dá luz, dúas alugueiros, dúas produtos…teñen que facer fronte tamén a un IVE de luxo, do 21%, que arrastran desde hai unha década e que está a provocar que cada vez máis negocios pechen as súas portas ou que as abran, pero de forma clandestina.





Josefa Alonso, de Vigo, é unha dás representantes de ‘Crer En Nós’, a organización que encabeza ou movemento dá ‘Rebelión dás tesoiras rotas’ para denunciar ese IVE que pesa sobre ou sector. Un movemento, como explica Alonso, xurdiu en plena pandemia, durante ou primeiro confinamento, e polo boca a boca. Ou obxectivo: restituír ou IVE reducido do sector.





“A través de redes sociais profesionais dá imaxe persoal anónimos únense indignados por ser un sector esencial, declarado como tal polo residente do Goberno durante a pandemia, e seguir tributando un IVE de luxo”, lembra. IVE de luxo que data xa de 2012, durante ou Goberno de Mariano Rajoy, que subiu 13 puntos ou IVE do sector, que ou aceptou porque, supoñíase, ía ser unha “medida temporal”.





DEZ ANOS DE PENURIA

“Ou sector asumiuno sen repercutilo nos prezos para axudar nese momento de crise económica pola que pasaba ou país, levando xa case 10 anos sufrindo as consecuencias desa subida”, critica. Organizados polas redes sociais, conta con 18 administradores, máis de 150 coordinadores e ao redor de 13.000 membros por toda España, onde veñen protagonizando protestas como a celebrada en Vigo hai unhas semanas.









Vos traballadores e empresarios din sentirse “enganados” porque en todo este tempo ninguén atendeu ás súas demandas, a pesar de que revolucionou á industria. “Para ou sector ou 21% de IVE supón unha baixada dá recadación xa que ou sector asumiu a subida, provocando ou ter que prescindir de empregados ata ou punto de quedar só ou autónomo traballando, e non peor dous casos ou peche de salóns”, destaca Alonso.





As consecuencias para vos empresarios é a perda do poder adquisitivo, con soldos por baixo do Salario Mínimo Interprofesional (SMI) nalgúns casos. A isto, hai que sumar ou contundente impacto dá reforma laboral impulsada pola ministra Yolanda Díaz: “Moitos de nós non podemos asumir ou aumento de cotas dá Seguridade Social así como a subida do SMI dous nosos traballadores, provocando ou ter que chegar a prescindir de eles”.





“35% DE EMPRESAS PECHADAS”

Dalgún lado hai que recortar, porque as facturas soben. Tampouco afrouxan vos prezos dous produtos (tinguiduras, champús, lacas, maquillaxe…) que utilizan vos salóns. “A subida de luz, alugueiros de locais, cotas de xestorías, produtos…supoñerá para ou 2022 un descenso do 46% dá actividade económica con respecto ao 2019”, cifran desde ‘Crer En Nós’.





“En Galicia xa superar ou 35% de empresas pechadas”, quéixase Alonso, que teme que poidan ser máis ante a postura inmobilista do Goberno de España. Neste tempo, ou colectivo mantivo reunións con distintos grupos e ou diálogo é fluído con algunhas forzas. Todas apoian as súas reivindicacións, “menos ou PSOE”, aínda que cando estaba na oposición “non só apoiábanos , senón que chegou a presentar unha proposición non de lei pedindo a restitución do IVE reducido á imaxe persoal”.

















Protesta de 'Crer En Nós' | Foto: @creerennosotros





“Agora non só non ou fai, senón que veta toda emenda aprobada tanto non Senado como non Congreso. Tentouse manter unha reunión co Ministerio de Facenda, pero por agora non obtivemos resposta”, reitera.





“Desde a plataforma cremos que a recuperación do IVE reducido é a única medida que neste momento podería salvar vos nosos salóns e manter aos nosos empregados, xa que se volvería a sacar rendibilidade aos nosos negocios”, incide Alonso, que ante este panorama volverá saír ás rúas ou próximo 25 de abril en Lugo, así como ou 2 de maio en Narón e ou 23 de maio na Coruña. “Seguiremos con concentracións se non cambia nada, polo menos ata xuño”. Mentres, tesoira en man, ven como ou seu sector perece e vos que recortan son outros.