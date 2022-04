Més de 300.000 vehicles han sortit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona des de dijous a les 15h

Trànsit a les carreteres catalanes durant les vacances de Setmana Santa | @ep





Un total de 312.746 vehicles han sortit de l' àrea metropolitana de Barcelona entre dijous a les 15.00 hores i divendres a les 12.00, a la segona fase de l'operació sortida per Setmana Santa.





Aquesta xifra suposa el 85% dels 370.000 vehicles que el Servei Català de Trànsit (Sct) preveu que surtin de l? àrea metropolitana de Barcelona fins a les 15.00 d?aquest Divendres Sant, ha informat en un comunicat.





Fins a les 14.00 hi ha restriccions per a camions en trams de vies com l' AP-7, l'A-2, la C-31 i la C-32, entre d'altres, per minimitzar les afectacions per retencions.