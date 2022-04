Comencen les obres per convertir Can Clos en un nou parc urbà

Comencen les obres de transformació de Can Clos | @ep





L' Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquesta setmana les obres per transformar la part alta de Can Clos en un nou parc urbà al districte de Sants-Monjuïc.





El projecte suposa una inversió de 6,3 milions d´euros i tindrà una durada de 14 a 17 mesos, ha informat l´Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest divendres.





El projecte suposa un augment de 9.018 metres quadrats d'espai verd al barri i s'emmarca dins del Pla Natura 2030, una iniciativa municipal per promoure l'increment de zones verdes al servei de la ciutadania.





També inclou la construcció d'una nova àrea de jocs infantils que tindrà uns 278 metres quadrats i inclou gronxadors, jocs giratoris, cordes auxiliars per enfilar-se, tobogans i un rocòdrom.





NOU MOBILIARI URBÀ I SERVEIS

També incorporarà nou mobiliari urbà: bancs, cadires, aparcament per a bicicletes, fonts, i una petita zona de descans a la sobra, intentant que no hi hagi angles morts per "reforçar la sensació de seguretat".





La urbanització millorarà el recorregut de vianants que connecta Can Clos i el barri de la Marina i disposarà de serveis urbans com ara fibra òptica, aigua potable, electricitat, gas natural i la il·luminació de tota la zona amb sistemes energèticament eficients.