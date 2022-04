Com van ser els darrers instants de vida de Jesucrist?

Jescrusit crucificat | @ep





Molts són els experts que han anat analitzant la manera de morir o de ser executat Jesucrist . Tots ells estan dacord en alguna cosa. Aquesta és una de les formes de pena capital més patidors i dolores mai ideades per l'ésser humà. I és per això que molts són els detalls que els experts mostren per entendre com van ser els darrers instants de Jesucrist amb vida.





Jesús tenia el pes del món sobre les espatlles. Fins i tot abans que comencés la crucifixió , clarament tenia símptomes físics associats amb estrès sever. La nit abans de l'execució, els seus deixebles van informar haver vist Jesús en “ agonia ” a la Muntanya de les Oliveres . No només no va dormir en tota la nit, sinó que semblava haver estat suant profundament. Tan gran era l'estrès que diminuts vasos sanguinis es trencaven a les glàndules sudorípares i emetien grans gotes vermelles que queien a terra. Aquest símptoma d'estrès sever s'anomena hemathohidrosi.





Jesús estava físicament exhaust i en perill de patir un xoc a no ser que rebés líquids (la qual cosa aparentment no va rebre). Aquest és l'home que els soldats romans van torturar. Ja derrotat pels jueus, ara era el torn dels romans. Són ben conegudes que les pallisses dels soldats romans eren molt sagnants i deixaven laceracions per tot el cos. Els romans van dissenyar els fuets per tallar la carn dels cossos de les seves víctimes.





Aquests cops van ser dissenyats per ser dolorosos a l'extrem. De fet, també causaria una acumulació de líquid al voltant dels pulmons. A més, una corona d'espines va ser forçada al cuir cabellut que era capaç d'irritar severament els principals nervis del seu cap. això causaria un dolor creixent i insuportable a mesura que passaven les hores.





Les pallisses rebudes per Jesucrist, van ser prou fàcils per matar-lo. El seu cos estava horriblement magolat, tallat i sagnat. A això calia sumar-li que havia estat sense aliment per moltes hores i havent perdut líquids a causa de la sudoració profunda i la pèrdua de sagnat. Jesús havia estat severament deshidratat. Aquesta brutal tortura duta a terme pels soldats romans el van portar a una fase que els metges anomenen "xoc" i el xoc mata. A més, Jesús va ser obligat a portar la biga de fusta sobre la qual moriria. Una biga de fusta de gran pes.

Jesús va ser penjat completament nu davant la multitud, el dolor i el dany causat per la crucifixió van ser dissenyats per ser tan diabòlicament intensos que un enyoraria contínuament la mort, però podria persistir durant dies sense alleujament. Segons el Dr. Frederick Zugibe, la perforació del nervi mitjà de les mans amb un clau pot causar un dolor tan increïble que ni tan sols la morfina ajudarà, “ dolor intens, insuportable i cremant, com llampecs que travessen el braç cap a la medulla espinal . ”Trompre el nervi plantar del peu amb un clau tindria un efecte igualment horrible”.







Segons Frederick Farrar explica el perquè van decidir dur a terme aquest tipus de mort “Perquè, de fet, una mort per crucifixió sembla incloure tot el que el dolor i la mort poden tenir d'horrible i espantós: marejos, rampes, set, inanició, insomni, febre traumàtica, tètanus, vergonya, publicitat de la vergonya, la llarga continuació del turment, l'horror de l'anticipació, la mortificació de les ferides desateses, tot intensificat just fins al punt que poden suportar-se, però tots aturant-se just abans del punt que li donaria a qui pateix l'alleujament de la inconsciència. .”





El metge forense, el Dr. Frederick Zugibe, creu que Crist va morir per un xoc degut a la pèrdua de sang i fluids, més un xoc traumàtic per les seves ferides, més un xoc cardiogènic que va provocar que el cor de Crist fallés. James Thompson creia que Jesús no va morir per l'esgotament, els cops o les 3 hores de crucifixió, sinó que va morir per l'agonia de la ment produint la ruptura del cor. La seva evidència prové del que va succeir quan el soldat romà va traspassar el costat esquerre de Crist . La llança va deixar anar un sobtat flux de sang i aigua. Això no només prova que Jesús ja era mort quan va ser traspassat, sinó que Thompson creu que també és evidència de ruptura cardíaca. El respectat fisiòleg Samuel Houghton creia que només la combinació de la crucifixió i la ruptura del cor podia produir aquest resultat.