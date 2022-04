Arriben els robots a Pompeia: Un gos robot patrullarà per les ruïnes durant la nit

Gos robot | @ep





En els darrers anys la creació de robots estan sent fonamentals per dur a terme moltes missions. Era el cas del gos robot de Boston Dynamic que ajudava els Bombers de Nova York en la feina de casa. Ara, aquest robot anomenat ' Spot ' ha trobat una altra feina. Aquesta vegada a Itàlia , concretament a Pompeia .





El seu objectiu entre les ruïnes és buscar els túnels que usen els lladres. El robot té un rol important en un dels jaciments arqueològics més famosos del món: el Parc Arqueològic de Pompeia , a Itàlia . S'espera que el gos robot pugui ajudar a construir una visió general de les zones aèries i subterrànies de Pompeia , ja que una de les seves habilitats és arribar a llocs de difícil accés per als humans. Aquesta població d'Itàlia propera a Nàpols , va sorgir fa uns 2.000 anys, l'atractiu turístic de la qual és que va ser una ciutat sepultada per la lava del volcà del Vesubi i 20 segles després es conserva intacta.









A més de per la seva història, malauradament aquest històric nucli urbà es coneix per la delinqüència i els robatoris de bandes organitzades o fins i tot d'individuals, que caven túnels a la nit per colar-se i endur-se des de mosaics fins a estàtues i tot allò que els doni temps i els càpiga a les butxaques. El govern italià ja s'ha cansat d'aquestes situacions i, per aquest motiu, han decidit apostar per la tecnologia de Spot , el gos robot que patrullarà els carrers de Pompeia a les nits, un cop estigui tancat al públic.





Durant segles, saquejadors de tombes han cavat túnels a les ruïnes de l'antiga ciutat portuària a la recerca d'objectes valuosos. Entrar en aquests estrets passadissos és perillós per als arqueòlegs, per la qual cosa Spot estarà a càrrec d'inspeccionar-los.





"Les condicions de seguretat als túnels excavats pels lladres de tombes solen ser extremadament precàries, per la qual cosa l'ús d'un robot ens podria permetre avançar amb més rapidesa i seguretat”, van dir els operadors del parc arqueològic en un comunicat.





Spot podria recollir informació d'àrees ocultes, cosa que ajudaria a conèixer les condicions del recinte. Per exemple, podeu utilitzar una càmera per fer fotos del lloc i ajudar en la investigació i planificació de tasques de reparació, segons va dir el director del parc, Gabriel Zuchtriegel.





El robot pesa uns 31 quilos i fa al voltant de 80 centímetres d'alçada. Està impulsat per motors elèctrics, compta amb bateries potents i es controla a distància mitjançant una tauleta, encara que és capaç de moure's per si mateix en casos d'emergència. El seu cost ronda els 75.000 dòlars i qualsevol el pot comprar.





Suport aeri

Un dron acompanya Spot en les seves incursions per les ruïnes de Pompeia . L'escàner volador, fabricat per Leica , lliura avaluacions ambientals addicionals que complementen el treball que fa el gos robòtic a terra.





Aquesta investigació parteix d'un projecte tècnic del Parc Arqueològic de Pompeia que cerca provar noves solucions tècniques i protegir el recinte. S'espera que Spot i el dron facin missions d'escaneig autònomes i proveeixin imatges panoràmiques del lloc.





"Aquests experiments són part d´un ampli projecte anomenat Smart@Pompei , que busca aconseguir una gestió intel·ligent, sostenible i inclusiva del parc utilitzant solucions tecnològiques integrades", van dir els operadors.





Desplegaments controversials

Si el desplegament a Pompeia és exitós, Spot i altres gossos robot podrien trobar un nou propòsit i participar en projectes arqueològics similars.No obstant això, lús daquests robots ha estat controversial en el passat.A Alemanya , la Policia de Duisburg va ser la primera agència a utilitzar un gos robot. Al febrer de 2022 , va ajudar els bombers i la policia en les investigacions d'un incendi a Essen.





Ús militar

El potencial dels gossos robot ha estat provat nombroses vegades al camp militar i de patrullatge, particularment en el reconeixement militar i en el transport de materials. I, certament, no és desgavellat que els gossos robot estiguin armats.





Les Forces Armades alemanyes van provar el potencial de gossos robot el 2021 en el reconeixement militar. Mentre els soldats avançaven al terreny, rebien imatges en directe enviades pel gos i el dron des de la primera línia.





L'exèrcit francès compta actualment amb sis gossos robot i els soldats han reportat sentir més seguretat en estar acompanyats d'aquesta tecnologia durant missions de reconeixement.