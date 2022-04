Les inversions a 'startups' estan de moda entre els famosos

Iker Casillas, exfutbolista | @ep





En els darrers anys quan es parla d'inversions el primer que ve al capdavant és el típic empresari amb vestit o dona en taló d'agulla establerts en despatxos grans. En un passat això era el més habitual al món empresarial però ara ja no s'estila aquest tipus d'inversors. És un sector cada cop més atractiu per al públic en general i no només per als ciutadans corrents. Cada vegada més són els famosos amb bon poder adquisitiu els que aposten per aquest tipus d'inversions i les startups estan entre els seus productes favorits.





Un dels gremis que més estan apostant per aquest tipus d?inversions són els futbolistes pel seu estatus social. Un exemple n'és el porter del FC Barcelona, Marc André Ter Stegen. L'alemany ha liderat una ronda de finançament de gairebé mig milió d'euros a Kleta , una startup catalana que ofereix un servei de subscripció mensual de bicicletes per a ús personal. De fet, el mateix futbolista va fer declaracions explicant el per què va prendre aquesta decisió: “Durant els dos anys que vaig viure al centre de Barcelona em desplaçava amb bicicleta als barris de Gràcia o el Gòtic i era complicat trobar aparcament. A més, veig que els ciutadans cada vegada més es mouen amb bicicleta i, a l'últim any, s'han ampliat els carrils especials per a bicicleta ”, justificava el porter sobre la seva inversió.





Ter Stegen no ha estat l'únic futboleta que ha fet aquest tipus d'inversions. Jugadors espanyols també ho han fet. Saúl Ñíguez, Cesc Fábregas, Borja Iglesias, Sergi Roberto i el britànic de l' AS Roma, Chris Smalling, han decidit entrar al món de les inversions i ho han fet a Heura , l'empresa espanyola de carn 100% vegetal. La inversió d'aquest grup de futbolistes es va realitzar després que aquesta companyia batés rècords en la seva campanya d' equity crowdfunding , i va durar en menys de 24 hores captar els 4 milions d'euros fixats com a màxim previst després de la participació de més de 3.000 inversors. En aquesta inversió, destaca que el 49% eren joves d'entre 18 i 30 anys i un 35% amb edats compreses entre els 31 i 40 anys.





Un dels futbolistes espanyols que més ha invertit des que va aconseguir un bon estatus social ha estat el madrileny Iker Casillas. L'exjugador del Reial Madrid té diverses empreses al seu nom com Casillas Futbol & Marketing SL, Ikerfer 1981 SL, Casillas World SL i Ikerca SL. A finals de 2021, Casillas va llançar SportBoost, una incubadora i acceleradora de startups vinculada al món de l'esport. El seu objectiu és invertir en companyies que compleixin tres requisits. D'una banda, han d'estar vinculades al món de l'esport, de l'altra, dirigides per emprenedors i, finalment, que aportin innovació tecnològica.





També un dels millors esportistes de la història d' Espanya , el pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso , és al capital de la startup asturiana RAW Super Drink, que comercialitza una beguda isotònica. Aquesta aliança amb el pilot asturià va més enllà del que és purament esportiu, ja que esperen que l'esportista ovetenc aporti la seva visió empresarial.





Aquesta companyia, recolzada pel pilot, està en ple creixement i després d'un parell d'anys minvada per la pandèmia s'està consolidant la presència amb operadors nacionals i reforçant la seva estratègia d'internacionalització a Centre Amèrica i el Carib. També hi ha famosos que van un pas més enllà i directament inverteixen en fons de capital privat. El millor exemple n'és Rafa Nadal.





El tennista és un dels socis i propietaris del fons Mabel Capital, un vehicle de capital privat que se centra a invertir i diversificar el capital a través de Real Estate, Finance, Hospitality, Sports, Media, Música i altres àrees d'interès.





Fora del món de l?esport també hi ha qui aposta per les startups. L'actor Antonio Resines és cofundador de Vibuk , una plataforma que posa en contacte artistes amb els professionals de la indústria audiovisual o particulars. Aquesta startup va obrir l'any 2013 amb l'emprenedor Jorge Martínez i està promocionada per Antonio Banderas.





Casos als Estats Units

Fora de les fronteres espanyoles aquest fenomen també es produeix. Als Estats Units de fet l'any ha començat amb molt de moviment en aquest camp. Al gener, la marca de llenceria de Rihanna, Savage X Fenty , va aixecar 125 milions de dòlars en una ronda de finançament Sèrie C.





Tan sols 24 hores després, la línia de roba modeladora de Kardashian, Skims, va duplicar la seva valoració fins als 3.200 milions de dòlars després d'aconseguir 240 milions de dòlars a nou capital.





Altres exemples internacionals són les actrius Jessica Alba i Gwyneth Paltrow. La primera té una empresa de cosmètica, Honest Co , on treballa de la mà de L Catterton , el fons de capital risc de LVMH. El vehicle de la marca de luxe ha invertit a Espanya en companyies com la cadena Goiko Grill. Mentre que la segona ha comptat amb el suport de diversos fons de capital privat per a la seva companyia Goop , una plataforma d' e-commerce especialitzada en el benestar.