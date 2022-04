Ja s'han notificat més de 500 milions de casos de covid-19 arreu del món

Enfermera prepara la vacuna Pzifer | @ep





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha anunciat aquest dijous que el nombre total d'infeccions confirmades per coronavirus ha superat els 500 milions des de l'inici de la pandèmia.





A nivell mundial, fins al dijous a la nit, s'han registrat més de mig bilió de casos confirmats de Covid-19, incloent 6,19 milions de morts reportades a l'OMS, segons ha informat l'organització.





Des de l'aparició del coronavirus, les regions del món que més infeccions han registrat han estat Europa, amb més de 200 milions de casos; Amèrica, amb 150 milions positius, i el sud-est asiàtic, amb 58 milions d'infectats.





Àfrica, per la seva banda, és la regió on el coronavirus ha tingut menys incidència, ja que no arriba ni tan sols al dos per cent dels casos a nivell mundial.





Malgrat això, l'OMS sospita que existeix un gran nombre de casos que no han estat declarats.





L'organització ha assenyalat que podria haver-hi fins a 97 vegades més persones infectades que el que reflecteixen les xifres notificades per les autoritats de cada país.