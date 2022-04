Catalunya inaugurarà delegacions al Japó, Corea del Sud, Sud-àfrica i Andorra al maig

Victòria Alsina, consellers d'Acció Exterior i Govern Obert | @ep





La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, Victòria Alsina, ha anunciat que el Govern crearà al maig les noves delegacions al Japó, Corea del Sud, Andorra i Àfrica Meridional, que tindrà seu a Pretòria (Sud-àfrica) i actuarà també sobre Angola i Moçambic.





En una entrevista d' Europa Press , ha detallat que al maig es materialitzarà "la creació efectiva de la primera ronda de delegacions" que el Govern obrirà aquest any, també preveuen una delegació a l' Àfrica Occidental i al Brasil , incloent-hi les primeres de la Generalitat a Àsia .





Alsina ha concretat que el Govern aprovarà formalment al maig el decret per crear aquestes delegacions i, després de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) , es podrà assignar el pressupost i convocar el concurs públic per escollir el delegat.





CENTRE DE LA UNESCO

La consellera ha explicat que es va reunir amb la subdirectora general d'Educació de la Unesco, Stefania Giannini , durant el viatge oficial a París aquesta setmana, i que van abordar la Conferència Mundial d'Educació Superior que se celebrarà a Barcelona al maig.





Ha avançat que el Govern vol que aquesta conferència sigui la llavor per crear un centre de la Unesco sobre Educació Superior a Catalunya : “Ara s'ha de treballar amb la Unesco, i les seves primeres reaccions són molt positives. Que hagi escollit Barcelona per a aquesta conferència és el millor escenari que podríem tenir”.





Alsina ha assegurat que Catalunya desperta interès internacionalment i ho ha atribuït al dinamisme de la societat catalana, a Barcelona ia la seva marca, desvinculant-ho de la situació política: "No m'he trobat que ens tanquessin portes quan he estat viatjant. Al contrari, l'interès és màxim".





Ha recordat també la seva trobada amb la comissària europea de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, i ha qualificat d'inacceptable que la Comissió Europea no es reunís amb el Govern des del 2015: "Rebut molt bé que hi hagi hagut aquesta correcció d'aquesta injustícia històrica i que la Comissió es torni a reunir amb el Govern ”.





RELLENÇAR EL DIPLOCAT

Preguntada pel Diplocat , ha destacat que es rellançarà com una "plataforma de col·laboració publicoprivada al servei de l'acció exterior catalana": per això, promouen una modificació dels estatuts que preveuen tenir aprovada a l'estiu, i el Govern assumirà la més gran part del pressupost, mentre que les entitats i iniciatives que en formin part abonaran una quota.



La consellera ha assegurat que tenen projectes sobre la taula que s'aniran concretant els propers mesos, que inclouran viatges "amb una agenda política i molt completa" abans d'estiu a Àustria, Eslovàquia, el Senegal, el Marroc, Portugal i el Quebec (Canadà), entre altres.





TRIBUNAL DE COMPTES

Alsina ha assegurat que no sorprèn que la Fiscalia hagi rebaixat de 9,5 a 3,4 milions d'euros les estimacions del Tribunal de Comptes sobre fons presumptament desviats per excàrrecs del Govern per a acció exterior i l'1-O, procés que considera que inclou errors de forma i concepte: "Per tant, cap sorpresa".





"No tinc prou informació per saber si hi ha un motiu polític, però des del primer moment era un expedient amb errors garrafals quantitatius, qualitatius i tècnics, més enllà de la barbaritat política i jurídica que en si mateix representava. ¿Sorpresa? No m'ha sorprès", ha afegit la consellera.





Ha defensat que l'acció exterior és un dret, un deure i una competència de Catalunya recollida a l' Estatut : "No tenim por en cap cas. Sabem que estem fent la nostra feina, igual que feien la seva feina les persones que han estat encausades pel Tribunal de Comptes , i ho seguirem fent”.