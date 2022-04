El responsable de Promoció de Barcelona atribueix el "problema reputacional" de Barcelona al procés independentista

Pau Solanilla, comissionat de Promoció de Ciutat de Barcelona | @ep





El comissionat de Promoció de Ciutat de Barcelona, Pau Solanilla, veu un "problema reputacional" de la capital catalana a la resta d' Espanya , que atribueix al procés independentista, i davant del qual advoca per recuperar espais emocionals.





En una entrevista d' Europa Press, ha assegurat que Barcelona té aquest problema a la resta d'Espanya i no a nivell internacional, i ha defensat que la ciutat "va força bé" en la recuperació després de la crisi sanitària.





"Sense cap dubte, el 'procés' ha estat una bomba reputacional per a Barcelona a l' Estat espanyol. També ens ha afectat a nivell internacional, però encara menys. Per això dic que s'han de recuperar espais emocionals", ha afirmat.





En canvi, considera que “la marca Barcelona brilla a nivell internacional” i ha posat com a exemple la celebració de la Copa Amèrica de Vela, que la ciutat acollirà el 2024.





Tot i així, creu que la negativa a alguns projectes i inversions, com l' hotel Four Seasons o l'ampliació l'Aeroport de Barcelona-El Prat , demostra "la pèrdua dels consensos interns" i ha defensat que, quan institucions, empreses i societat van unides la ciutat és imparable, en les paraules.





"En el moment en què els consensos bàsics es trenquen i es polaritza el debat la reputació de Barcelona pateix o es deteriora", ha assegurat, i ha apostat per tenir intel·ligència col·lectiva per tornar a construir consensos bàsics de ciutat.





FALTA D'AUTOESTIMA

A més, considera que els barcelonins necessiten "una mica d'autoestima" que, alhora, creu que s'està recuperant amb esdeveniments com la Volta Ciclista a Espanya, la Copa Amèrica de Vela, els Jocs Olímpics d'Hivern, que veu com una gran oportunitat si s'arriben a celebrar, i la que ha anomenat primavera tecnològica, amb esdeveniments com el Mobile World Congress, l'Advance Factory i l'Integrated Systems Events (ISE).





Sobre la recuperació econòmica de la ciutat, Solanilla ha celebrat que hagin pujat els nivells de generació de treball: “Hem recuperat el terreny perdut del 2019 i encara tenim marge de millora perquè el turisme encara no ha arribat a la velocitat de creuer”.





Davant d'aquesta situació, ha subratllat que hi ha sectors que estan fent de tractors econòmics, com ara l'economia digital i les indústries creatives, "que ja representen el 14% del PIB de la ciutat".





Pel que fa al turisme, considera que cal redefinir els fluxos amb una oferta de valor de qualitat, amb un turisme cultural, esportiu, ofertes d'oci, festivals i música, i desconcentrar-lo, a més de tenir "una política intel·ligent de generar nous actius" .





Finalment, ha posat en valor l'agenda estratègica del pla Barcelona Green Deal , que l' Ajuntament va impulsar dos mesos abans de la pandèmia, i sobre el qual ha destacat que han "premut l'acceleradora" perquè la veu com l'única agenda amb sentit a el context actual.