Iceta aposta per una candidatura olímpica Aragó-Catalunya pactada "sense enfrontaments"

Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esport | @ep





El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha demanat que la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 sigui acordada, unitària i solvent i no un "espai d'enfrontaments", i que l'ha de gestionar i liderar el Comitè Olímpic Espanyol (COE ).







En una entrevista a ' Rac1 ' aquest dissabte, Iceta ha assegurat que confia que els polítics "parlin el que és just" públicament dels temes relatius a la candidatura i que la deixin en mans de les autoritats esportives.





Per a Iceta , la reunió convocada pel COE amb les administracions involucrades en el projecte el proper 25 d'abril és una gran oportunitat, i prefereix abordar-la “en clau de possibilitats i no de conflictes”.





Preguntat per si veu possible una candidatura sense Aragó , ha respost que no farà valoracions sobre això i que al Comitè Olímpic Internacional (COI) ja se li ha comunicat una candidatura conjunta amb Catalunya , que segons ell ha tingut molt bona acollida, per la qual cosa "sorolls com aquest no funcionen".





CONSULTA I NOM DE LA CANDIDATURA

També ha assegurat que ell "no faria" la consulta sobre la candidatura que organitzarà la Generalitat i ha recordat que no es va fer així als Jocs Olímpics de Barcelona el 1992, encara que diu que respecta les decisions de les administracions dins de les seves competències.

Si bé ha apostat perquè ' Barcelona ' formi part del nom de la candidatura oficial per fer-la més atractiva, ha dit que és “l'acord el que ha de determinar el nom” i que per obligació institucional no es posicionarà sobre això.





"ES DIALOGA A TOTES HORES"

D'altra banda, ha advocat per celebrar la propera reunió de la taula de diàleg entre Generalitat i Govern quan les dues parts constaten que hi ha temes suficientment acordats per fer-la, i diu que no hi ha pressa, “perquè dialogar, es dialoga a tota hora ".





Ha dit textualment que s'ha destensionat la relació entre Executius i que ha evolucionat positivament, cosa que atribueix a l'acció del Govern de Pedro Sánchez , que ha “aclarit i eliminat el que feia difícil seguir endavant”.





ÚS DEL CATALÀ

Preguntat per si adverteix un descens en l'ús del català, ha demanat fer una reflexió, "particularment als que han estat governant els darrers 10 anys, per veure si realment és així i si ho és, veure què ha passat i què no es ha fet bé".





Ha reafirmat el seu compromís al capdavant del Ministeri per promocionar que totes les llengües cooficials "tinguin la mateixa potència, premis, medalles i bona representació que les altres, així com cercar màxims consensos i complicitats a favor de totes les llengües".