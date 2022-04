Aparecen 800 tumbas nuevas en la parte ocupada de Kherson

Un soldado ucraniano en una trinchera de Kiev | @ep





L'Exèrcit ucraïnès ha denunciat l'aparició de més de 800 noves tombes a la zona de Kherson ocupada per Rússia, segons conclusions extretes a partir d'una foto satèl·lit obtinguda per una ONG britànica.





"Almenys 824 noves tombes han aparegut al cementiri de la ciutat de Kherson des del 28 de febrer fins al 15 d'abril", ha fet saber l'Exèrcit ucraïnès en el seu canal de Telegram.





El missatge, recollit per l'agència ucraïnesa UNIAN, va acompanyat d'una imatge de Planet Lab.

"Les conclusions estan basades a partir d'aquestes imatges per satèl·lit. El CIR supervisa diversos llocs d'enterrament i cementiris a la part ocupada per Rússia. Aquest cementiri es troba als afores de la ciutat, a l'est de l'aeroport", segons el comunicat militar.





La ciutat de Kherson, com la majoria de la regió, continuen ocupades per Rússia des de fa més d'un mes.





Segons la defensora del poble, Liudmila Denisova, 106 assentaments continuen sense electricitat i la ciutadania pateix problemes crítics de subministrament d'aliments i altres béns de primera necessitat.