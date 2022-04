Grau assegura que Cs serà "exigent" en estudiar quina va ser la gestió de residències durant el confinament

Anna Grau, diputada de Cs al Parlament | @ep





La diputada de Cs al Parlament, Anna Grau, ha assegurat que la formació serà "exigent i implacable" amb el grup de treball que es crearà a la Cambra catalana per estudiar situacions viscudes a residències catalanes durant el confinament per la pandèmia de coronavirus.





En declaracions davant dels mitjans aquest dissabte a Premià de Mar després d'anar a una concentració davant d'una residència del municipi, Grau ha assegurat que el que ha passat en aquests centres durant la pandèmia ha estat "una calamitat", recull un comunicat.





"Hem de saber per què va passar el que va passar i qui va prendre les decisions, perquè fins i tot vam veure imatges de treballadors havent d'usar bosses d'escombraries com si fossin EPI [Equips de Protecció Individual] perquè no tenien material", ha defensat.





A més, ha acusat el PSC, ERC i Junts d'"haver-se aliat per evitar obrir una comissió d'investigació" sobre aquest assumpte, la diferència del qual amb el grup de treball és que a la primera les compareixences són obligades i públiques.





"Hi ha moltes llacunes que s'han d'aclarir per saber si hi va haver maltractaments, negligències o fins i tot casos d'abandonament dels ancians afectats", ha dit.