Quina és la raó per la qual la majoria dels fumadors no pateixen càncer de pulmó?

Quan es parla del càncer de pulmó és inevitable pensar en allò que ho poden provocar com, per exemple, el tabaquisme. Aquesta és la principal causa d'aquest tipus de càncer i, tanmateix, només una minoria dels fumadors arriben a desenvolupar aquesta malaltia. Ara, un estudi realitzat per científics de la Facultat de Medicina Albert Einsten , a Nova York , han publicat un estudi a la revista ' Nature Genetics ' en què expliquen el perquè només la minoria de fumadors acaben patint càncer de pulmó.





En aquest estudi s'apunta que algunes persones poden disposar de mecanismes de protecció davant de les mutacions perjudicials provocades per la seva addicció al tabac. Aquesta troballa té una gran importància perquè podria ajudar a identificar aquells fumadors més propensos al càncer de pulmó, cosa que permetria a les xarxes sanitàries estrènyer-ne els controls mèdics. "Pot ser un pas important cap a la prevenció i la detecció precoç del risc de càncer de pulmó" , ha dit Simon Spivack, pneumòleg, professor de l'Escola de Medicina Albert Einstein de Nova York i un dels autors de l'estudi.





Els fumadors són entre quinze i vint vegades més propensos que la resta de la població a contraure la malaltia. Des de fa dècades es dóna per fet que el consum de tabac provoca aquest tipus de càncer en causar mutacions a l' ADN de les cèl·lules pulmonars. «Però no s'havia pogut demostrar fins al nostre estudi, ja que no hi havia manera de quantificar amb precisió les mutacions a les cèl·lules normals» , assegura Jan Vijg, coautor de la investigació i catedràtic de Genètica Molecular del centre novaiorquès.







Els investigadors van descobrir que les mutacions (variants d'un sol nucleòtid i petites insercions i delecions) s'acumulaven a les cèl·lules pulmonars dels no fumadors a mesura que envellien, i que es trobaven moltes més mutacions a les cèl·lules pulmonars dels fumadors.



Això confirma experimentalment que el tabaquisme augmenta el risc de càncer de pulmó en incrementar la freqüència de les mutacions, tal com s'havia plantejat anteriorment. Aquesta és probablement una de les raons per les quals tan pocs no fumadors pateixen càncer de pulmó, mentre que entre el 10 per cent i el 20 per cent dels fumadors de tota la vida ho fan ”, explica Vijg .







Un altre descobriment de l'estudi és que el nombre de mutacions cel·lulars detectades a les cèl·lules pulmonars va augmentar en línia recta amb el nombre d'anys de fumar i, presumiblement, el risc de càncer de pulmó també va augmentar. Però, curiosament, l'augment de les mutacions cel·lulars es va aturar després de 23 anys d'exposició .



"Els fumadors més intensos no tenien la major càrrega de mutacions. Les nostres dades suggereixen que aquests individus poden haver sobreviscut tant de temps malgrat el seu elevat consum de tabac perquè van aconseguir suprimir una acumulació de mutacions més gran. Aquest anivellament de les mutacions podria ser perquè aquestes persones tenen sistemes molt competents per reparar el dany de l'ADN o desintoxicar el fum de la cigarreta”, afirma l'investigador Spivack .



La troballa ha conduït a una nova direcció de recerca . "Ara volem desenvolupar nous assaigs que puguin mesurar la capacitat de reparació de l' ADN o de desintoxicació d'una persona, cosa que podria oferir una nova manera d'avaluar el risc de càncer de pulmó", conclou Vijg .