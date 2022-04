Mor la secretària de Schindler: La dona que va salvar de la mort 1200 jueus

Camp de concentració d'Auschwitz Birkenau | @ep





"La meva estimada i única àvia va morir als 107 anys. Que en pau descansi". Així va anunciar Nina , la néta de Mimi Reinhardt la seva mort. Reinhardt vivia en una residència per a ancians a Herzliya , una ciutat costanera envoltada de palmeres al nord de Tel Aviv.





D'origen austríac i religió jueva, Mimi Reinhardt , va viure a Cracòvia (Polònia) abans de la Segona Guerra Mundial i va ser contractada per Oskar Schindler , per a qui va treballar fins a 1945 . Durant la guerra, va recopilar llistes d'empleats jueus que serien salvats de les cambres de gas nazis per Oskar Schindler , una història popularitzada per la pel·lícula " La llista de Schindler " del director Steven Spielberg, que va guanyar set premis de l' Acadèmia i dotzenes de premis internacionals.





Una tarda va ser arrossegada fins a la vora d'una fossa comuna on els cadàvers s'apilaven de manera desordenada. Al seu costat, altres homes i dones, eren crivellats i queien a la fossa. S'escoltaven crits histèrics dels soldats nazis, algun plor com en sordina, la remor del vent gelat i els estampits secs dels trets. El comandant del camp s'hi va acostar. Mentre estava agenollada, resant en silenci, la jove va creure que seria ell mateix qui li enganxaria el tret al clatell.





Però Amon Göth va donar una ordre seca i un soldat el va pegar amb la punta del seu fusell a l'espatlla perquè s'aturés i el seguís. Li van preguntar què sabia fer. No va necessitar intèrprets ni que li parlessin més a poc a poc. El domini de l'alemany era molt bo. “Sóc taquígrafa” va dir. Un dels caps va fer un gest daprovació i la van enviar a loficina administrativa del camp. Allà trobarien una ocupació.







Així va treballar al límit de l'horror uns mesos. Fins que li van preguntar si sabia escriure a màquina. Ella va mentir. O, almenys, va aprofitar el malentès: algú va confondre la taquigrafia amb la mecanografia . Li feia pànic negar-se a fer alguna tasca; les conseqüències podien ser terribles. Amb dos dits, amb l'índex de cada mà, i durant el primer centenar de noms, buscant el lloc de les lletres al teclat. Algú, en passar, li va explicar per què serviria aquesta nòmina. La secretària va sumar a la llista original el seu nom i el de dues amigues més.

No sabia que aquesta petita picardia li permetria viure 78 anys.





Es diu que Mimi Reinhard va ser la secretària de Schindler . En això es va convertir després, quan va exercir aquestes tasques, a la fàbrica d' Oskar al territori de la llavors Txecoslovàquia . També es pot afirmar, per la manera com va aconseguir sortir del camp de concentració, que va ser la polizona de la Llista de Schindler.





Ella es va ficar a la nòmina, amb l'esperança de sortir d'aquest infern en aquest tren que els trauria de Plaszow a l'octubre de 1944 . No sabia on aniria; aquell home vestit, una mica frívol, estentori, que s'ajuntava a fumar havans ia prendre whisky amb Amon Göth, el comandant del lager, no li resultava fiable. Però allà on era ella tot era mort.





No sabia si s'adonarien de la petita trampa o si l'empresari la delataria quan descobrís l'engany. Si els nazis se n'assabenten, l'executarien immediatament. Però va preferir arriscar-se. En una entrevista amb el New York Times el 2007, Mimi va explicar que aquest viatge “era una aposta, no sabíem on anàvem; en teoria ens portaven a un altre camp de concentració. Alguns confiaven en Schindler . Altres creien que no podia fer res per nosaltres”. A la fi de la dècada dels 50, Mimi es va retrobar amb Oskar Schindler mentre passejava per Viena .





Oskar Schindler tenia un carisma especial. Trobà en us caràcter una manera d'avançar. Mai va passar desapercebut, però mai no li van arribar a prendre gaire serios. No solia representar una amenaça per a ningú i obtenia beneficis que potser no mereixia. Va néixer a Moravia (República Txeca) el 1908 . Alguns li atribueixen haver estat agent d'intel·ligència alemany a Txecoslovàquia . De fet, asseguren haver contribuït a l'avenç nazi. La seva única ambició era fer diners. Els seus escàndols amb les dones i la beguda era sonora.





El 1939, Schindler es va afiliar al Partit Nazi. De sobte li va sorgir la possibilitat d'adquirir una fàbrica d'enllosat que havia estat arrabassat als seus antics amos per la seva condició de jueus. Ràpidament lempresa va començar a funcionar. El canvi de rubro va ser el pas necessari per a l'enlairament econòmic. Van començar a fer olles, atuells i altres utensilis per als soldats alemanys. La fàbrica, va començar a contractar més personal. La majoria era fruit del treball esclau: presoners jueus provinents dels camps de concentració, una modalitat usual a l'època.





Schindler va oliar els contactes amb jerarques nazis i així la seva empresa seguia sense problemes de proveïment ni de contractes. Però les condicions en què vivien als camps va fer despertar Schindler . Els més de mil empleats van sostenir que Schindler mai no els va maltractar, que en l'àmbit de treball eren respectats.





Amb el temps, Oskar va aconseguir que els seus empleats dormissin a la seva fàbrica perquè les seves condicions de vida fossin almenys humanes i alhora per allunyar-los de les matances arbitràries que podien iniciar els nazis.





Quan el Gueto de Cracòvia va ser liquidat, els seus treballadors es van salvar perquè estaven reclosos a la fàbrica. Schindler havia accedit a informació confidencial i aquesta dada va salvar la vida de centenars.





Schindler feia tot el necessari perquè els que estaven a càrrec seu no van ser assassinats pels nazis. Mentia, enganyava i subornava els soldats nazis que venien a aturar la seva gent.

La persistència, la picardia, el poder de convicció i la fortuna de Schindler , sempre disposada per als suborns, van aconseguir el que semblava una quimera. Va convèncer les autoritats de traslladar la fàbrica i els seus més de mil empleats a terres txeques i reconvertir-la en una fàbrica de municions. La llista de Schindler incloïa fills, esposes, persones malaltes: no va permetre que cap família es desmembrés. Una formació de 250 vagons va portar per les vies als 1200 Schindlerjuden i els implements per muntar la nova empresa.





L'avenç dels russos va fer que Schindler s'hagués d'escapar. Els nazis havien estat derrotats. I les 1200 persones havien sobreviscut. Els va aconseguir una muda de roba, alguns aliments i una mica de plata perquè s'integressin a la vida quotidiana post Adolf Hitler.





Els primers anys a Alemanya després de la guerra no van ser bons per a ell que havia consumit tota la seva fortuna per aconseguir que la seva gent sobrevisqués. Schindler va sentir que només podia actuar d'una manera, que davant la massacre no hi havia cap altra opció que ultimar els esforços per salvar tots els que pogués. Podria haver-se limitat a salvar uns quants, un grapat. A aquells amb qui s'havia encapritxat o els que els eren de real utilitat. Això hauria estat financerament menys costós i personalment menys perillós.





La seva consciència podria haver quedat fora de perill amb aquelles vides que ell hauria rescatat, amb aquells homes que podia haver amagat. Deu, dotze, quinze vides que es prolongarien gràcies a ell; persones que estarien agraïdes per sempre.





No obstant, Schindler va agafar el camí més imprevisible, el més complicat. Va decidir que intentaria impedir cada mort dels qui estiguessin sota la seva òrbita. En qualsevol altra circumstància això, potser, hauria semblat el més lògic. En les condicions que ho va fer ell, a Alemanya nazi enmig de la Segona Guerra Mundial , en un entorn pervers i encegat moralment, va ser una proesa meravellosa. Aquests escassos moments en què algú actua per fora del que s'espera, que se separa de la conducta de la resta, que no deixa arrossegar per la inèrcia.





En aquest cas, la inèrcia conduïa a assassinats massius, a eliminar els trets humans de la vida de les persones. Schindler no va naturalitzar la barbàrie. Va ser un home que durant un lapse va actuar de manera excepcional. Que va perdre la seva fortuna, que va posar en risc la seva vida, que va resignar comoditat, que va procurar que un animal voraç i ferotge no es devorés les persones a càrrec seu, que va dedicar totes les seves forces per aturar una maquinària atroç. Per un moment ho va aconseguir.





Emilie Schindler que coneixia bé Oskar ho va definir a la perfecció: “Ni abans ni després de la Guerra va fer res que valgués la pena. Però aquí, en aquells anys difícils, ell es va destacar. I va fer el que ningú no va ser capaç. Aquests van ser els millors anys”. Mimi Reinhard havia nascut a Viena el 1915 com a Carmen Koppel. Va estudiar lletres i idiomes. Es va casar jove i es va mudar al costat del seu marit, de cognom Weintmann a Cracòvia . Van tenir el seu primer fill el 1939 . La situació per als jueus ja era molt complicada. Després de la invasió nazi a Polònia , amb extrem dolor, van portar al seu fill de mesos a viure amb uns parents a Hongria , per protegir-ho.





El matrimoni va quedar confinat en el gueto de Cracòvia . Al cap de poc temps ella va quedar sola. El seu marit va ser assassinat mentre intentava escapar del gueto. Carmen va ser portada al camp de concentració de Plaszow . Després de Schindler i de la fi de la guerra va poder retrobar-se amb el seu fill. Va viure durant uns anys al Marroc . Es va tornar a casar i va tenir una filla. Ella va adoptar el cognom del nou marit. La família es va traslladar a Nova York on ella va viure mig segle.





Fins que va quedar sola per la mort del fill i del marit. El seu fill, un professor universitari de sociologia radicat a Israel , la va convèncer d'anar-se'n a viure a la seva ciutat el 2007 . Un nova mudança, un nou desarrelament a la seva vida.





Mimi es va mantenir en contacte amb molts dels que van ser salvats per Schindler , els Schindlerjuden , però durant dècades no va parlar del tema. Quan es va estrenar la pel·lícula de Spielberg, Mimi no va anar a veure-la al cine. Era una cosa que encara estava massa fresca al seu cap i al seu cor. Massa dolor com per reviure'l. Més d'una dècada després va intentar veure el film, però el va haver d'interrompre al cap de pocs minuts. “Després de la Guerra, vaig sentir que una part de la meva vida s'havia acabat. Que jo ja no era jo, no ho seria mai més. I que llavors necessitava tornar a començar”, va dir. Només volia superar l'horror, mirar endavant. Seguir amb la seva vida, aferrar-s'hi.





Reinhardt , que es va traslladar a Nova York després de la guerra, va emigrar a Israel el 2007 , als 92 anys , per reunir-se amb el seu únic fill, que va sobreviure a la guerra després de ser portat a Hongria pels seus avis en la seva fugida. Aleshores ja era professor de Sociologia a la Universitat de Tel Aviv . "Em sento com a casa", havia explicat tímidament als periodistes que l'esperaven a l' aeroport Ben Gurion de Tel Aviv. Reinhardt va afirmar haver conegut Steven Spielberg , però va admetre que havia trigat anys a veure la seva pel·lícula.





"Jo només vaig mecanografiar la llista. Vaig fer el que em van dir", va dir al diari Haaretz quan es va mudar a Israel . La llavors jove de 29 anys també es va posar a la llista: "Volia anar amb Schindler perquè tenia fama de tractar bé els seus treballadors jueus. Però hi havia molts altres que no volien estar a la llista". Segons va dir llavors, Schindler "no era cap sant", pertanyia al partit nazi i bevia cada nit amb jerarques nazis. Però "arriscava la vida fent el que feia. Era humà. Ha d'haver tingut un cor d'or", va afegir.





Fa uns anys, el fotògraf Gideon Markowicz, del diari israelià "Israel Hayom", la va conèixer en el marc d'un projecte sobre els supervivents de l' Holocaust . "Participava a les activitats de la residència de gent gran, era la campiona de bridge, navegava per internet i seguia la borsa".