Els Bombers treballen a l'incendi d'un vaixell al Port de Badalona

Vaixell incendiat al Port de Badalona |@ep





Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte a la tarda per apagar l?incendi en un vaixell recreatiu privat de 20 metres d?eslora al Port de Badalona.





S'han desplaçat 11 dotacions i no hi ha persones ferides a causa del foc, han informat els Bombers en una piulada recollida per Europa Press.

















El personal del port està apartant els vaixells del voltant per evitar que el foc els afecti.