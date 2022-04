Darias assegura que les empreses decidiran si es fa servir mascareta a la feina

Carolina Darias, ministra de Sanitat | @ep







La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha detallat aquest dissabte que les empreses seran les responsables de dictaminar l'ús de les màscares a l'entorn laboral, després de la seva utilització obligatòria a interiors, que entrarà en vigor el proper dimecres 20 d'abril , segons ha anunciat en un acte a Las Palmas de Gran Canària.





Darias ha acudit a l'adhesió de la capital grancanària a la xarxa Fast-Track Cities davant del VIH. Allà, la ministra ha concretat, en declaracions als mitjans, que els serveis de prevenció de riscos laborals seran els encarregats de determinar els àmbits obligatoris per a la màscara, no obstant "la concreció serà al Reial decret que es publicarà dimecres al BOE".





La ministra va anunciar la fi de l'ús obligatori de les mascaretes a interiors el 6 d'abril passat, després del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) a Toledo , "per raons lògiques", ja que "aquest era el moment" per la situació epidemiològica i per "l'elevadíssima cobertura vacunal".





Així mateix, Darias ha concedit aquest dissabte una entrevista a El País , en què ha donat més detalls sobre com serà l'escenari a partir de dimecres que ve. Darias advoca per fer un "ús responsable" de la mascareta, encara que no sigui obligatòria sempre.





"Sí que ho seguirà sent a l'interior dels centres, dels serveis i dels establiments sanitaris. Això inclou les farmàcies, els hospitals, els centres de salut i de transfusió de sang", ha assegurat.





A més, ha afegit que haurà de ser obligatòria en els transports "per avió, per ferrocarril, per guagua, amb metro i també en els transports amb vaixell, a interior". "No hi ha cap excepció als transports públics. Cal portar-la a tots", ha subratllat.





La ministra ha estat preguntada per una possible tornada a l'ús obligatori de les màscares en algun moment més endavant, una situació que no ha aclarit. "Ens posem a la previsió de qualsevol escenari", ha sentenciat. Tot i això, ha afirmat que la quarta dosi per a la població generals no la descarta "en absolut".





"Estem ja treballant en aquest escenari. Ja hem posat la quarta dosi a les persones immunocompromeses i, a partir de la setmana que ve, la Ponència de vacunes començarà a valorar en la vacunació altres col·lectius, per exemple, per a majors de 80 anys" , ha reconegut.