El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelenski descriu la situació a Mariupol com a “inhumana”

DARRERA HORA DE LA GUERRA D'UCRANIA





- El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelenski, va descriure la situació a Mariupol com a “ inhumana ” i va cridar Occident a provar més armes. “Els èxits de les nostres forces armades al camp de batalla són realment significatius, històricament significatius. Però encara no són suficients per netejar la nostra terra dels ocupants”, va dir.





- L a data límit de les 3 am GMT establerta per Moscou perquè els soldats ucraïnesos a la ciutat assetjada de Mariupol es "rendeixin o morin" ha passat, i encara no hi ha informes dels costats ucraïnès o rus si la ciutat ha caigut completament sota el control rus. Dissabte, el Ministeri de Defensa rus va dir que havia rebutjat les àrees urbanes de les forces ucraïneses i que els defensors restants van quedar atrapats en una aceria.





- Les forces russes han renovat els atacs amb míssils a Kyiv i intensificat el bombardeig de Kharkiv , en una aparent estratègia per obstaculitzar les defenses d'Ucraïna abans d'un esperat atac rus a gran escala a l'est. Es van sentir explosions diumenge a les primeres hores a Kíev. Rússia havia advertit que intensificaria el seu bombardeig amb míssils després de l'enfonsament del seu cuirassat Moskva .





- Segons els informes, les unitats de defensa aèria russes van enderrocar un avió de transport militar que transportava armes occidentals als afores d' Odessa .





- El president d'Ucraïna va advertir que el món “necessita preparar-se” davant de la possibilitat que Rússia utilitzi armes nuclears. Dissabte, l'alcalde de Trostianets, una ciutat a la regió del nord de Sumy a Ucraïna, va afirmar que les autoritats van trobar restes d'armes químiques, inclòs sarín, al llogaret de Bilka, que havia estat ocupada pels russos. L'acusació no ha estat verificada.





- El Ministeri de Relacions Exteriors de Rússia va prohibir l'entrada al país de Johnson i altres polítics i membres del govern britànic en resposta a l'“acció hostil” del govern, incloses les sancions. El Kremlin va dir que ampliaria les restriccions contra els polítics britànics pel que anomena una “onada d'histèria antirussa”.