Cabezas sobre la Llei d'addiccions: "És una de les prioritats"

Salut redactarà els estatuts de l'Agència de Salut Pública aquest any



La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, preveu aprovar la Llei d'addiccions en aquesta legislatura, i ha assegurat que "és una de les prioritats i és al Pla del Govern".





En una entrevista d'Europa Press, ha remarcat que el Govern ja ha aprovat la memòria preliminar i ara està fent consultes per determinar què és viable i què no, tot i que ha aclarit que és “complicada” perquè inclou molts elements.





Ha explicat que estan començant a redactar l'articulat amb la voluntat que almenys una part de les mesures que volen impulsar amb la norma s'aprovin aquesta legislatura.

Cabezas vol incloure a la Llei aquelles addiccions que no estan vinculades al consum d'una substància, com el joc i Internet, el "gran element" de la nova norma, encara que ho hauran d'explicar bé als grups parlamentaris i grups d'interès per a aconseguir suports, ha dit.





En matèria de tabaquisme, la Conselleria de Salut va proposar abans de pandèmia que la llei inclogués prohibir fumar a l'exterior de parades de transport públic, a vehicles privats ia cinc metres d'escoles, ha recordat la secretària.





En aquest sentit, ha aplaudit la iniciativa de l' Ajuntament de Barcelona d'estendre la prohibició de fumar a totes les platges a partir del juliol, després que l'any passat es realitzés una prova pilot a quatre de les seves platges, i ha afirmat que és la línia que intenten impulsar dins del Pla de Salut "en alguna zona més".

TABAQUISME



De fet, el grup de treball sobre control del tabaquisme ha reprès la seva activitat després de la pandèmia i Cabezas ha avançat que estan estudiant “com ampliar” les limitacions en el consum de tabac.





Segons l' Enquesta de salut de Catalunya del 2020 (Esca 2020) , un 24,6% de les persones més grans de 15 anys fumen, de les quals un 27,8% són homes, un 21,6% són dones i un 64 ,1% afirma que algun professional li ha aconsellat deixar de fumar o l'ha ajudat a fer-ho.





A les històries clíniques d'atenció primària de l' Institut Català de la Salut (ICS) consta que el 2019 un total de 40.432 persones van deixar de fumar; 26.444 el 2020 --encara que hi ha un "infraregistre" a causa del confinament i la pandèmia-- i 38.778 persones el 2021, segons xifres del departament.





AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA

Una altra de les prioritats de Cabezas és el desplegament de l'Agència de Salut Pública de Catalunya que contemplava la Llei de Salut Pública del 2009 i que l'exsecretari Joan Guix va recuperar el 2019 però que encara no s'ha impulsat degut a la crisi econòmica primer ia la pandèmia de coronavirus després.





Cabezas ha explicat que s'estan redactant els estatuts de l'Agència, que "han d'estar fets aquest any", amb l'objectiu que un cop estigui desplegada sigui l'encarregada de proveir els serveis i la Secretaria de Salut Pública sigui l'encarregada d'establir les línies estratègiques.

La secretària ha reiterat la voluntat d'integrar la salut en totes les polítiques amb l'enfocament 'One Health' de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) així com incorporar els determinants socials en un nou Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (Pinsap) .