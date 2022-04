Alsina veu el Govern cohesionat i demana reconduir acords amb la CUP

Victòria Alsina, consellera d'Acció Exterior i Govern Obert | @ep









La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha defensat que hi ha cohesió i col·laboració al si del Govern, i ha demanat treballar per reconduir la relació i els acords amb la CUP .







"És la legislatura del 52%. Cal posar com a prioritat la col·laboració entre els tres partits independentistes de l'hemicicle", ha reclamat en una entrevista d'Europa Press en preguntar-li si s'han de prioritzar pactes amb els socialistes i els comuns a la resta de la legislatura , més enllà de la CUP , després que en els darrers mesos s'hagi constatat el distanciament entre els cupaires i l'Executiu.





Segons Alsina , la prioritat del Govern , a nivell parlamentari, és poder sumar amb els independentistes i treballar tots els temes amb els anticapitalistes, i creu que aquesta voluntat s'ha visibilitzat al Parlament.





Tot i això, ha argumentat que era "imprescindible" l'aprovació dels Pressupostos de la Generalitat d'aquest any, que van tirar endavant amb el suport d' ERC, Junts i l'abstenció dels comuns, però amb el rebuig de la CUP, del PSC- Units, Vox, Cs i PP.





També ha admès el rebuig dels cupaires a la candidatura de Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, i que, malgrat tot, el Govern "està decidit a impulsar la consulta perquè les urnes no han d'espantar mai".





Sobre la consulta sobre la candidatura dels JJ.OO. , que se celebrarà el 24 de juliol, ha garantit que està "el màxim de jurídicament blindada que hi pot estar", i ha explicat que el Govern considerarà políticament el resultat independentment de la participació i que no farà campanya ni pel 'sí' ni pel 'no', sinó que explicarà el projecte i les seves implicacions.





Ha assegurat que la fórmula adoptada ha estat validada pels serveis jurídics: “Hem trobat la millor solució possible, que està blindada. No és perfecta, perquè el model no és perfecte actualment i no tenim un marc jurídic perfecte, però és un model blindat i solvent que confiem que funcionarà".





NO PREVEU UN ESCENARI D'IMPUGNACIÓ

Així, no preveu un escenari d'impugnació que faci que la consulta no es pugui celebrar perquè la manera com s'ha decidit i totes les decisions organitzatives de termini, decrets i convocatòries de modificacions del decret llei que van convalidar al Parlament busquen "el màxim de seguretat jurídica perquè això no passi”.





"Necessitem urgentment una llei de participació de Catalunya ", ha dit, destacant que en els propers mesos promouran un projecte de llei per ordenar la normativa i el mapa participatiu actual amb l'objectiu de generar més seguretat jurídica per als que participin en un procés de aquest tipus i per a les administracions que el convoquin, ha subratllat.





Sobre si Catalunya podria organitzar els Jocs si no s'arriba a un acord amb el Govern d'Aragó, ha insistit que el Govern es mantindrà a l'acord aconseguit amb el Comitè Olímpic Espanyol (COE) i ha recordat que el projecte es va impulsar inicialment des de Catalunya , que "sent els Jocs com un projecte que ha estat gestat des de l'administració catalana".





Després de defensar que el Govern té la responsabilitat de tirar endavant l'agenda econòmica i social a què es va comprometre a l'inici de la legislatura, ha assegurat que governen "bé, i hi ha cohesió i col·laboració", i que més enllà de les discrepàncies que puguin tenir Junts i ERC, es coordinen i es prioritzen els objectius per al benestar dels ciutadans i les empreses.





TAULA DE DIÀLEG

Sobre la taula de diàleg, ha opinat que no ha avançat ni materialitzat res, i per això "després de molts mesos es confirma que era una fotografia que es volia fer Pedro Sánchez i una operació de màrqueting polític".





"El dia que vegi un resultat tangible de la taula pensaré que ha produït alguna cosa, però abans no", ha assenyalat Alsina, que ha recordat que al juny farà un any que l' Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa va recomanar a l' Estat considerar la possibilitat de posar-hi fi als procediments d'extradició contra l' expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i reformar les disposicions penals relatives a la rebel·lió i la sedició, entre d'altres qüestions.





Després dels indults als expressos independentistes, Alsina considera que el Govern podria incloure a l'ordre del dia de la taula de diàleg i debatre aquestes recomanacions aprovades per una àmplia majoria de les famílies polítiques, entre les quals la socialista i la popular: "Aquestes recomanacions són una amnistia de facto”.





"Són un bon punt de partida per començar a parlar", ha defensat la consellera, que ha reclamat una solució a un conflicte que, al seu parer, és eminentment polític.