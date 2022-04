Milers de manifestants surten als carrers francesos contra Le Pen i l'ultradreta

Marine Le Pen, candidata presidencial | @ep







Milers de manifestants han sortit aquest dissabte als carrers de les principals ciutats franceses per protestar contra l'ultradreta i, en particular, contra la candidata presidencial Marine Le Pen, que es disputa la Presidència francesa amb Emmanuel Macron el proper 24 d'abril.





A París han estat uns 9.200 els assistents a la manifestació sota el lema "No a l'extrema dreta", segons dades de la Policia citats per la cadena de televisió francesa BFMTV. La xifra està molt per sobre dels 3.000 o 4.000 assistents que preveia la Prefectura.





Hi havia actes convocats en una trentena de ciutats. Les manifestacions estan convocades per organitzacions com la Lliga de Drets Humans, SOS Racisme, el sindicat Confederació General de Treballadors (CGT) o el Sindicat de la Magistratura, entre una trentena d'entitats.





Le Pen ha criticat aquestes mobilitzacions per considerar-les una expressió "profundament antidemocràtica" en resposta al seu pas a la segona volta dels comicis.





"Em sembla que les manifestacions contra els resultats d'unes eleccions són profundament antidemocràtiques. Les eleccions no s'impugnen als carrers", ha lamentat Le Pen, segona en la primera ronda de la setmana passada, en declaracions a la premsa durant una visita Saint-Rémy-sur-Avre.