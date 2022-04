Queixes dels veïns de Barcelona per la quantitat de multes interposades pel Servei Municipal de Grua

Multes posades pel servei municipal de grua a Poble-sec | Twitter @Chino_Chulo





El servei de grua municipal de Barcelona funciona a la perfecció. De fet, això és el que denuncien alguns veïns de la ciutat comtal a causa de l'elevada quantitat de multes que s'estan produint les últimes setmanes a certes zones de la ciutat. Un servei de grua municipal que fa setmanes que fa l'agost i aconseguix una alta recaptació.









Quantitat de multes realitzat pel Servei de Grua Municipal | Twitter: @Chino_Chulo







Com es pot veure a la fotografia anterior, es correspon a un carrer del barri de Poble-sec on la grua municipal ha posat diverses multes en un mateix carrer. Aquest augment de les multes interposades pel servei municipal de grua ha provocat un malestar entre els veïns de la zona que no entenen el perquè d'aquesta inflexibilitat del servei.





TARIFES DIPÒSIT MUNICIPAL

TURISMES I FURGONETES

Taxa de grua:173,00 €





Preu per hora al dipòsit: 2,50 €





Preu per dia al dipòsit: 25,00 €





Preu per mes al dipòsit: 250,00 €







MOTOCICLETES I CICLOMOTORS:

Taxa de grua: 77,00€





Preu per hora al dipòsit: 0,90€





Preu per dia al dipòsit: 9,00€





Preu per mes al dipòsit: 90,00€





CAMIONS I AUTOCARS

Taxa de grua: 212,00 €





Preu per hora al dipòsit: 4,90 €





Preu per dia al dipòsit: 49,00 €





Preu per mes al dipòsit: 490,00 €







BICICLETES I SIMILARS

Taxa de grua: 51,00 €





Preu per hora al dipòsit: 0,50€





Preu per dia al dipòsit: 5,00 €





Preu per mes al dipòsit: 50,00 €