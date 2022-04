El PSOE creu que Feijóo intenta "disimular" el perill de pactar amb Vox

Héctor Gómez, portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats | @ep







El portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Héctor Gómez, pensa que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo està intentant "disimular la perillositat" de la seva política de pactes amb Vox i ha rebutjat, a més, que aquesta aliança es pugui equiparar els acords del PSOE amb formacions com EH Bildu i ERC , com li va recriminar el nou president popular.





En declaracions a Europa Press , Gómez ha acusat Feijóo de "desviar l'atenció" dels passos que està fent el PP en acords de governabilitat amb la formació de Santiago Abascal, després que aquesta setmana es produís la investidura d' Alfonso Fernández Mañueco ( PP) com a president de Castella i Lleó , després de tancar un Govern amb Vox .





A parer seu, els seus primers passos al capdavant del PP no són "esperançadors" perquè ha tancat un acord de governabilitat amb Vox en aquesta comunitat ia continuació ha impulsat una llei "de violència intrafamiliar" juntament amb una formació que no ha signat el pacte de Estat contra la violència de gènere.





CONFRONTAR AMB EL GOVERN, COM CASAT

En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que el PSOE ha de confrontar amb Vox per explicar què vol fer un partit que "defensa acabar amb l'Estat de les autonomies" parla de violència "intrafamiliar" en lloc de violència de gènere i "prefereix un "Govern d'una dictadura" a l'actual nascut en democràcia, segons ha indicat.





"Siguem conscients de la perillositat que determinats plantejaments i postulats que avui defensa Vox representen per al conjunt de la ciutadania", ha advertit, abans de subratllar que fins i tot el líder del Partit Popular Europeu, Donald Tusk, va mostrar el seu rebuig al pacte a Castella i Lleó.





Gómez també ha acusat Feijóo d'intentar amagar el seu "frontisme" i el seu propòsit de "confrontar al màxim" amb el Govern i amb el PSOE , ja que pensa que està seguint la mateixa línia que va iniciar el seu predecessor, Pablo Casad o, segons ha afirmat.





UNA CONTRADICCIÓ IMPRÒPIA D'UN LÍDER A GALÍCIA

A més, considera "una contradicció" que Feijóo recriminés al Govern els pactes amb formacions com Bildu i ERC en resposta a les crítiques per la coalició a Castella i Lleó.





L'encara president de la Xunta de Galícia va titllar de "broma" que el PSOE li demani no pactar amb Vox a Castella i Lleó quan governa amb Podem a Espanya i té com a socis Bildu i ERC . És més, va subratllar que a Navarra els socialistes estan governant amb l?esquerra abertzale.

En aquesta mateixa línia, el portaveu socialista ha recriminat al PP que durant l'existència de la banda terrorista ETA afirmessin que la solució passava per “la democràcia” i “les urnes” i “una vegada això es dóna” critiquen que els conflictes en determinats territoris es canalitzin a través de la política. "És una contradicció impròpia d'un líder a Galícia, Núñez Feijóo, que sap perfectament el que ha passat al nostre país a la història recent", ha assenyalat.





Així mateix, ha defensat que el Govern i el PSOE estan treballant "intensament" per acabar amb aquestes tensions territorials i així ho ha demostrat amb la "sensibilitat" que han mostrat a Catalunya , segons ha apuntat, apostant pel diàleg davant de la "falta de política" del PP .





D'altra banda, ha negat que al PSOE hi hagi temor per un 'efecte Feijóo' que ja estan reflectint algunes enquestes, que donen majoria absoluta a la suma del PP i Vox de cara a les properes eleccions generals després del relleu a la cúpula del PP .





ESPERA QUE A LES ELECCIONS ES VALORI L'ESFORÇ DEL GOVERN

Sobre això, espera que la ciutadania valori l'"esforç" del Govern i "el lideratge" d'Espanya per afrontar les crisis derivades de la pandèmia i de la guerra a Ucraïna . Així ha esmentat mesures com els ERTE per protegir l'ocupació i les polítiques expansives en contraposició als acomiadaments ia les retallades que es van aplicar a la crisi financera del 2008, gestionada pel PP .





Héctor Gómez també ha descartat que Feijóo pugui intervenir al Congrés dels Diputats per debatre amb el president del Govern, Pedro Sánchez , si fos nomenat senador. "No és una qüestió de voluntat, sinó allò que estableix el reglament", ha advertit.

Així, ha assegurat desconèixer si el líder del PP té la voluntat de convertir-se en senador però ha avisat que si aquest fos el seu següent moviment, el seu àmbit de gestió seria el Senat, i per tant ha demanat als populars que siguin conseqüents amb els passos que fan.





D'aquesta manera ha recordat que Feijóo no és diputat i per tant no pot participar als debats al Congrés ni a les sessions de control al Govern a la Cambra Baixa perquè "no ha estat elegit per a això", ha conclòs.





A PROP DEL SENTIR DEL CARRER

En ser preguntat sobre si percep malestar social per alguns efectes del conflicte a Ucraïna com el preu dels carburants i de l'energia i si pensa que hi pot haver més mobilitzacions si la situació es prolonga, el diputat socialista ha acusat la dreta i l'extrema dreta d'intentar capitalitzar determinades mobilitzacions, en referència a la vaga de transportistes, per “generar un escenari de descontentament”.





Tot i això, ha sostingut que el Govern té "els peus a terra", està molt a prop del sentir del conjunt de la ciutadania i ha pres decisions valentes "mirant els problemes de front i donant resposta", ha defensat.