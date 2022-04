L'Espanyol vol assaltar el Wanda Metropolità (16:15h)

Raúl de Tomas celebrant un gol | @ep





El RCD Espanyol ja ha certificat virtualment la permanència i, a partir d'ara, tot allò que arribi serà positiu. Aquest diumenge, l'equip de Vicente Moreno visita el Wanda Metropolità per enfrontar-se a l' Atlètic de Madrid a les 16:15h . La visita dels blanc-i-blaus al Wanda Metropolità és la primera prova per a un vestidor que ha repetit per activa i per passiva ser ambiciós.





El tècnic Vicente Moreno només compta amb la baixa de Yangel Herrera , de manera que el trident de la medul·lar format pel Keidi Bare, Sergi Darder i el veneçolà es trencarà després de vuit jornades compartint centre del camp. El de Massanassa, que havia donat fi amb la tecla, haurà de modificar la sala de màquines.









Els favorits per substituir Yangel Herrera són Manu Morlanes i Óscar Melendo . Si l'escollit és el primer amb prou feines es modificarà la medul·lar. Si l'escollit és el segon, el de Sant Adrià del Besòs actuaria més avançat al costat de Darder i, sobretot, de Keidi Bare.









Donar entrada a qualsevol dels dos futbolistes esmentats no és l'única alternativa que maneja el tècnic blanc-i-blau, ja que podria optar per tornar al 4-4-2 i situar Puado amb RDT a la punta d'atac, cosa que obriria un forat en banda que possiblement seria ocupat per Vilhena .





El Wanda Metropolitano no és el millor lloc per canviar el sistema de l'equip, i encara menys davant un Atlètic de Madrid que arriba ferit després de la seva eliminació de la Champions League. Però l' Espanyol, ja sense aparents càrregues classificatòries a l'esquena, ha de demostrar que vol continuar competint en el que resta de campionat de Lliga.