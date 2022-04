El Port de Barcelona es presentarà al concurs pels terrenys de Nissan

Diu que la guerra a Ucraïna afecta el trànsit de cereals i beneficia el de fertilitzants i gas liquat | @ep





El president del Port de Barcelona, Damià Calvet, ha reafirmat la voluntat que l'enclavament es presenti al concurs públic per ocupar els terrenys on anteriorment operava Nissan, cosa que ja va anunciar al febrer, en la presentació dels resultats econòmics.





En una entrevista a ' El Periódico ' aquest diumenge, Calvet ha reiterat que el projecte que presentaran al concurs del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) pretén “generar activitat econòmica amb impacte en el trànsit marítim”.





Ha argumentat que pel Port passa el 75% de les mercaderies que s'importen o exporten des de Catalunya , de manera que "cal potenciar aquesta infraestructura", cosa que pretén fer mitjançant el Centre Intermodal de Logística (Cilsa).





D'altra banda, ha negat que hi hagi inversions extraordinàries per l'arribada de la Copa Amèrica de Vela per al 2024 : "Les inversions que es facin seran per a la millora de les instal·lacions actuals i que hi hagi un llegat perdurable", ha dit.





NOUS PROVEÏDORS DE CEREALS

Preguntat pels efectes que la guerra a Ucraïna ha tingut sobre el port, ha afirmat que els operadors estan treballant per buscar nous proveïdors "ja que el que entraria procedent de la zona a partir d'octubre no arribarà", en referència al granel sòlid, bàsicament cereals.





Tot i això, ha destacat que s'ha incrementat el trànsit de fertilitzants, ja que els principals subministradors eren Rússia i Ucraïna , i el del gas liquat, tenint en compte que el port compta amb "la major" regasificadora d' Europa , gestionada per Enagás .





Part dels dipòsits d' Enagás es destinarà a reserva estratègica o per a subministraments a Itàlia, i Calvet ha remarcat que la planta és “una garantia i diversificació del subministrament i per al control o reducció dels preus”.





INVERSIONS A 10 ANYS

Ha recordat que el pla d'inversions del port per als propers 10 anys preveu destinar-hi 1.500 milions d'euros, però sense ampliar-lo, i ha destacat el pla d'electrificació dels molls per descarbonitzar l'activitat de l'enclavament.





L'objectiu d'aquest pla és tenir completament electrificada la part de ferris, contenidors i creuers abans del 2030 i reduir les emissions al 50%.