Els preus dels automòbils en màxims des de fa 26 anys

El preu dels cotxes augmenta un 5% @ep





L'Índex de Preus de Consum (IPC) dels automòbils es va situar en el 5% durant el mes de març passat en taxa interanual, fet que suposa la xifra més alta des del març del 1996, quan es va elevar al 7%, segons dades del Institut Nacional dEstadística.





La forta pujada dels preus dels automòbils al març està en línia amb l' IPC general , que es va disparar al 9,8% en taxa interanual, assolint el seu valor més alt des del maig del 1985, mentre que la dada intermensual va pujar un 3% respecte al mes anterior.





Fonts del sector van explicar a Europa Press que l'encariment dels automòbils està en línia amb la pujada de preu de les primeres matèries i també es justifica per l'escassetat d'oferta de producte, provocada per la crisi de subministrament de semiconductors, que ha motivat una pujada de preus tant de models nous com de usats.





Els cotxes, tant nous com de segona mà, es van encarir a Espanya un 0,6% a la comparativa intermensual, mentre que durant els tres primers mesos de l'exercici actual l'increment es va situar al 3,7%.





En el cas dels automòbils nous, la pujada de preu interanual al març va ser del 5,3%, la xifra més gran des que es donen dades d'aquest subgrup (2018), alhora que es va incrementar quatre dècimes respecte al mes anterior. Els cotxes usats, al seu costat, també es van encarir un 4,1% en la comparativa amb el mateix mes de l'any anterior i un 1,1% respecte al febrer.





Per la seva banda, les motocicletes també van veure ascendir al març el seu preu a cotes de fa gairebé vint anys, ja que van elevar la taxa interanual un 4,5%, la dada més alta des d'abril del 2003, quan va augmentar un 5,4%, mentre que la pujada respecte al febrer va ser de l'1,2% i del 2,8% des de començament del 2022.





Així mateix, les peces de recanvi i els accessoris per a vehicles van experimentar un increment del 5,7% en el preu respecte al mateix mes de l'any passat, del 0,8% davant del febrer i del 2,4% des del principi del 2022. A més, els carburants van disparar un 40,2% el preu interanual, un 14,9% l'intermensual i un 25% l'acumulat de l'any.





Finalment, els serveis de manteniment i reparació de vehicles també es van encarir, encara que en menor mesura que els automòbils i altres grups del sector, amb una progressió del 3,1% en comparació del març del 2021, de sis dècimes en la variació mensual i d'1,5 punts des de començament d'exercici.