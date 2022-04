Les inundaciones a Sud-Àfrica deixen 443 morts

Inundacions a Espanya | @ep





El primer ministre de l'Estat sud-africà de KwaZulu-Natal, Sihle Zikalala, ha elevat aquest diumenge a 443 els morts per les inundacions que han assolat aquesta setmana l'est del país.

En roda de premsa recollida per News24, Zikalala ha confirmat igualment que almenys 63 persones segueixen desaparegudes, enmig de constants peticions realitzades aquest cap de setmana per organitzacions humanitàries i grups de la societat civil per a l'arribada d'atenció immediata a desenes de milers d'afectats.





Els experts meteorològics esperen que les pluges cessin en les properes hores després de la devastació provocada per una de les tempestes més letals de la història del país.





Les inundacions han submergit part de la ciutat costanera de Durban i arrasat carreteres, domicilis i hospitals sencers.





El president del país, Cyril Ramaphosa, s'ha vist obligat a ajornar una visita de treball a l'Aràbia Saudita per centrar-se en la intervenció del Govern contra el desastre. Mentre, les organitzacions humanitàries han demanat ajuda pels 40.000 desplaçats per les pluges i els devessalls de terra.





Responsables de grups com Governança Cooperativa i Assumptes Tradicionals (Cogta), han declarat que la província necessita "el suport de tots els sectors de la societat mentre s'enfronta a un dels desastres naturals més tràgics que mai hagi ocorregut" a la regió, en paraules del seu responsable, Sipho Hlomuka.