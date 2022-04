Quina és la Millor Mona de Pasqua de Catalunya de 2022?

Mones de pasqua de la pastisseria Rodellas | @ep





Fins ara no existia, però, per fi, s'ha fet realitat. El concurs de la Millor Mona de Pasqua de Catalunya de 2022 ha celebrat la seva primera edició al fossat del Mercat de Sant Antoni , i ha donat per fi resposta oficial a una pregunta que cada any tensa els padrins i sobrevola la pasqua catalana:





Quina és la millor mona del país?





Al concurs s'han presentat 50 pastisseries i amb les seves 50 mones, de les quals han sortit quatre guanyadores que estaran exposades al mercat aquest dilluns de Pasqua.





El jurat que ha escollit la millor mona del país estava compost pels mestres xocolaters i professionals Enric Rovira, Raül Bernal, Daniel Jordà, Albert Daví, Sergi Vela, Mª Cruz Barón, Jesús Cerdán . A més a més, s'ha tingut en compte el vot del públic, que ha ajudat a decidir quina era la figura guanyadora.





La resta de mones del concurs han estat donades a l' Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC). El concurs ha estat organitzat per l' agència Sr i Sra Cake i compta amb el suport de l' Ajuntament de Barcelona, el Mercat de Sant Antoni i la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flequers; amb patrocini de Chocovic, Debic, els mestres moliners de la centenària Fills de Moretó, i amb la col·laboració de Recipok, Utilcentre i Pressing.















Forn i Pastisseria El Racó de Granollers ha obtingut el primer premi de la categoria Mona Tradicional de Brioche amb una elaboració d'aspecte tradicional, però amb una qualitat magistral i pulcre que demostra anys d'experiència elaborant aquesta peça.









Efímera Xocolates de Sant Cugat ha quedat en primer lloc classificada amb una obra d'art gairebé d'aspecte de ceràmica, inspirada en la caputxeta vermella i el llop.





En segon lloc, la Pastisseria Bonastre de Barcelona aconsegueix impressionar el jurat amb una elaboració on l'ou de xocolata és el màxim protagonista a la seva vessant més simètrica.









I en tercera posició, amb una aposta original de la coneguda Vespa es classifica Forn i Pastisseria Catot de Monistrol de Calders. En aquesta categoria s'ha valorat l'originalitat, la dificultat, la presentació i l'acabat de la figura.